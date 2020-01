Tina Glamour sort des secrets sur l'inhumation de Dj Arafat

La mère de Dj Arafat, Tina Glamour, a donné raison à Debordo Leekunfa qui avait accusé le chanteur malien, Sidiki Diabaté d'avoir introduit Arafat dans des pratiques occultes. Ce qui aurait donc contribuer à son déclin et à sa mort.

Tina Glamour: ''Si Debordo a allumé Sidiki Diabaté, il a bien raison''

Après la mort de DJ Arafat, Debordo Leekunfa qui était resté silencieux pendant un long moment, est revenu sur le geste du chanteur malien Sidiki Diabaté qui a remis à titre posthume un disque de platine à Dj Arafat lors de la veillée artistique qui a eu lieu le 30 août 2019 au Félicia.

‘’Tu as donné un disque d’or en guise de condoléances. Moi, je dis que je n’approuve pas cela. Si tu aimais vraiment Arafat, tu allais le lui donner pendant qu’il était encore en vie. Nous les ivoiriens, on ne peut pas prendre ce disque d’or‘’, avait déclaré Debordo dans une vidéo en date du mardi 15 octobre.

‘’Savez-vous pourquoi je ne voulais pas qu’Arafat marche avec Sidiki Diabaté? C’est parce que ce dernier est dans des pratiques occultes. Et comme il a eu des disques d’or et de platine, Arafat dj était tellement envieux, qu’il s’est accroché à lui afin qu’il le mette dans le même réseau mystique que lui.

Mais qu’ont-ils fait? Ils ont fait un échange d’aura. Ils ont récupéré l’aura de mon frère et ils lui ont donné un aura de la défaite et du déclin. Et comme Arafat voulait un disque d’or, ils sont venus lui donner cela en mode foutaise‘’, avait révélé l’ex meilleur ami de feu Ange Didier Houon.

Plus de trois mois après ces révélations troublantes de Debordo Leekunfa, la mère de Dj Arafat, Tina Glamour, qui avait pourtant demandé au Mimi de "fermer la bouche", vient de donner raison à celui-ci.

Lors de son passage samedi 4 janvier 2020 à l'émission "Rien à cacher" sur Radio Nostalgie, Maman Tina a révélé qu'elle n'a rien reçu de l'artiste malien depuis le décès de son fils. Par conséquent, Le Mimi avait pleinement raison quand il l'accusait.

''Sidiki Diabaté ne m'a rien donné. Pourtant, c'est lui qui m'a dit: Maman ne t'inquiète pas. Je vais t'offrir quelque chose. Donc si Debordo Leekunfa l'a allumé, il a bien raison'', a-t-elle déclaré.

Par ailleurs Tina Glamour a exprimé sa profonde gratitude à toutes les personnes qui lui sont venues en aide lors des obsèques de son fils.

''C'est Sidy Diallo, le président de la Fédération Ivoirienne de Football, qui m'a donné 500 000 F CFA pour que j'aille faire des achats pour habiller Arafat Dj avant son enterrement. Je lui dis merci. Dadju m'a offert 3000 dollars. Je dis merci aussi au Groupe Toofan ''.