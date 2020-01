Fally Ipupa empoisonné à Abidjan (?): La cabale contre Eudoxie Yao

Une fake news a circulé sur la toile faisant état de la réaction d'Eudoxie Yao relativement au malaise de Fally Ipupa à Abidjan. La go bobaraba est montée au créneau pour démentir cette information.

Eudoxie Yao: ''Je ne me suis jamais mêlée de la vie de quelqu’un''

Le malaise qu'a eu récemment le chanteur congolais Fally Ipupa, après son concert du 29 décembre 2019 à Abidjan, continue de susciter une vague de réactions. En effet, un message a été abondamment relayé sur la toile comme étant celui de la Bimbo ivoirienne, Eudoxie Yao, qui révélait une tentative d'empoisonnement du King.

“Fally Ipupa a été empoisonné dans son micro en Côte d’Ivoire par les mêmes personnes qui ont empoisonné Papa Wemba. Ils ont empoisonné Fally Ipupa pour venger la mort de Dj Arafat... Fally Ipupa doit rendre gloire au seigneur Jésus Christ parce que certainement il devrait perdre la vie de manière inattendue. Ce n'est pas un simple malaise, mais les effets du poison qui ont fait que l’artiste a chuté. Je demande également à d’autres artistes d’être vraiment prudents avant de venir à Abidjan parce que les Ivoiriens veulent frapper fort en tuant un grand artiste africain pour venger Dj Arafat”, telle était la rumeur imputée à Eudoxie Yao.

Écoeurée, la go bobaraba a apporté un cinglant démenti à ces allégations. ''C’est du gros n’importe quoi. Je n’ai jamais dit ça, ni même imaginé cela. Arrêtez de me livrer à la vindicte populaire et laissez moi tranquille. Je ne me suis jamais mêlée de la vie de quelqu’un, et de tels propos ne peuvent jamais sortir de ma bouche même pas en rêve'', a écrit Eudoxie Yao sur sa page Facebook.

Notons que Fally Ipupa a dévoilé l'origine de son malaise sur les ondes de la radio Top Congo FM. « J’ai effectué 7 concerts en une semaine, dont 2 en Côte d’Ivoire où j’ai eu le malaise. On m’a diagnostiqué une malaria II (paludisme) », a déclaré Dicap la merveille qui s'est aussi exprimé sur les concerts qu'il avait dû annuler suite à son malaise. « Je viendrai communier avec mes fans au cours des concerts qui n’ont pas été annulés mais reportés », a rassuré le célèbre artiste congolais.