Présidentielle 2020: L'artiste Bebi Philip se signale, ce qu'il a décidé

Dans une vidéo publiée sur sa page facebook, l'artiste couper décaler, Bebi Philip, a présenté ses voeux de nouvel an à ses fans. Il a également proposé une solution afin de garantir la stabilité de la Côte d'Ivoire durant cette année électorale.

Pour la paix en Côte d'Ivoire, Bebi Philip fait une proposition

Le talentueux artiste chanteur et arrangeur ivoirien, Bebi Philip, est celui qui a clos la série des concerts des artistes Couper décaler durant la période des fêtes de fin d'année. C'était le 29 décembre 2019 au palais de la culture de Treichville. Un spectacle qui a drainé assez de monde et qui a vu la participation effective de la mère de feu Dj Arafat, Tina Glamour, de Debordo Leekunfa, de Molaré, et de plusieurs autres artistes ivoiriens.

Mardi, Mister Bbp est revenu sur cet événement en exprimant sa gratitude à ses fans qu'il a baptisés les miraculés. ''2019 a été une année pleine de succès, pleine de grâce, couronnée par un glorieux concert le 29 décembre dernier. On va rendre gloire à Dieu, et j'aimerais tirer le chapeau à tous les miraculés qui n'ont pas reculé et qui m'ont fait éviter le poto (fiasco)'', a soutenu Bebi Philip.

Avant d'ajouter: ''Alors bonne année à tout le monde. Mes meilleurs voeux! Mes vœux de santé, de prospérité, de paix et surtout la discipline. C'était aussi le thème du concert pour ceux qui y étaient''. Conscient de la situation socio-politique assez tendue qui prévaut dans le pays à quelques mois de la présidentielle de 2020, Bebi Philip a également présenté sa solution qui pourrait garantir la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire.

''Le prix unique de la paix, c'est la discipline. 2020 est une année cruciale sur le plan politique. Vraiment, j'aimerais exhorter tous ceux qui me suivent à être plus disciplinés. Je ne suis pas le plus sage mais j'essaie de vivre dans le droit chemin. Soyons disciplinés parce que c'est l'indiscipline qui créé des guerres; c'est l'indiscipline qui accroit la corruption; c'est l'indiscipline qui fait qu'une personne peut se permettre de bafouer ou de dénigrer une oeuvre de l'esprit en la consommant illégalement; c'est l'indiscipline qui crée de graves violations de la loi; c'est l'indiscipline qui crée les accidents sur les routes'', a-t-il déclaré.

L'artiste a promis d'oeuvrer cette année 2020 à la culture de la discipline dans les esprits des Ivoiriens. ''Cette année, la discipline sera le message que je vais véhiculer. Donc j'invite tous les miraculés à suivre le mouvement'', a conclu Bebi Philip.