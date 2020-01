Déstabilisation de la Côte d’Ivoire: Ce que Ouattara a décidé, Soro visé

Dans son adresse à la Nation, à l’occasion des vœux de nouvel an, le mardi 31 décembre 2019 à Abidjan, le Président de la République, Alassane Ouattara, a réaffirmé la détermination de l’Etat à faire face à toute tentative de déstabilisation des Institutions.

Alassane Ouattara rassure : « aucune tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire ne pourra prospérer »

« L’Etat fera son devoir. L’Etat ne faillira pas, en particulier au moment où le terrorisme constitue une menace à nos frontières. L’Etat sera là pour garantir la paix, si chèrement conquise, ainsi que la sécurité des Ivoiriens. Aucune tentative de déstabilisation de la Côte d’Ivoire ne pourra prospérer », a dit Alassane Ouattara. Poursuivant, le Chef de l’Etat a rappelé que tous ceux qui se sont rendus ou se rendront coupables de tels actes subiront la rigueur de la loi.

« Notre pays est un Etat de droit. Nul n’est au-dessus de la loi, quel que soit son statut », a prévenu le Chef de l’Etat. Le Président de la République a aussi salué l’abnégation et le travail remarquable de protection de la Nation et des Ivoiriens qu’effectuent les Forces de Défense et de Sécurité. Il a réaffirmé au passage sa volonté de paix et de stabilité pour la Côte d’Ivoire ainsi que la sécurité pour toutes les populations.

Alassane Ouattara a exhorté tous les acteurs de la vie politique ivoirienne à faire preuve de responsabilité, en préservant la paix et le respect des Institutions. Le Chef de l’Etat a invité l’ensemble des Ivoiriens à partager avec lui sa foi en un avenir radieux pour la Côte d’Ivoire au regard des résultats obtenus en si peu de temps et à persévérer dans le travail.

Election présidentielle : 2020, une année électorale paisible, assure le Président Alassane Ouattara

Poursuivant son discours, le Président de la République Alassane Ouattara a assuré que 2020 sera une année électorale paisible. « Je veux vous rassurer que l'année 2020 sera une belle année. La Côte d'Ivoire continuera d'avancer à pas résolus vers l'émergence. Oui, à l'instar de 2015, l'année 2020 sera une année électorale paisible. Je vous en fais la promesse. Vous pouvez me faire confiance », a déclaré le Président Ouattara.

Le Chef de l'Etat a indiqué que la nouvelle Commission Electorale Indépendante (CEI) a débuté la préparation de l'élection présidentielle de 2020. Par ailleurs, le Président Ouattara a souligné avoir instruit le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly de rencontrer dès janvier 2020, les responsables des partis politiques et des organisations de la société civile, avant de finaliser le travail sur le code électoral.

Il a exhorté tous les Ivoiriens, notamment les plus jeunes, à se faire enrôler afin de faire entendre leurs voix durant cette année électorale. « Vous devez prendre vos responsabilités dans l’avenir de la Côte d’Ivoire », a dit le Chef de l’Etat. Enfin, il a souhaité que la confrontation des idées et des projets liée à ce scrutin présidentiel se fasse dans la non-violence et le respect des lois, sans mettre en péril la stabilité de la Côte d'Ivoire.