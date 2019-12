Molaré et Debordo "se réconcilient" avec Dj Arafat: Tina Glamour parle

La mère de Dj Arafat, Tina Glamour, Debordo Leekunfa, et Molaré ont rendu un vibrant hommage à Dj Arafat lors du concert de Bebi Philip qui a eu lieu dimanche.

Tina Glamour, mère de DJ Arafat: ''C'est pour vous dire que tout le monde est uni dans le Couper décaler''

La mère de feu Dj Arafat, Tina Glamour, était bien présente dimanche 29 décembre 2019 au palais de la Culture de Treichville à l'occasion du concert de Bebi Philip. Appellée sur le podium lors du passage de Debordo Leekunfa, Logbo Valentine n'a pas manqué de saluer Mister Bbp pour l'invitation.

''Je remercie Bebi Philip qui est venu me trouver chez moi à la maison pour me remettre ma carte d'invitation. Et ça m'a vraiment touché... L'année dernière, le 29 décembre, mon fils a fait son concert. Et moi même, je me suis mariée un 29 décembre. C'était en 1983. Cette année, c'est Bebi Philip qui a son concert le 29 décembre. Je ne vais pas pleurer mais nous allons rendre hommage à Arafat'', a-t-elle affirmé.

Avant de demander à Debordo Leekunfa de fredonner la chanson ''Kpango'' enregistrée en featuring avec feu Dj Arafat et qui avait été arrangée par Bebi Philip. Le Mimi n'a pas boudé son plaisir à la demande de la mère de son frangin. Debordo a parfaitement repris le titre Kpangô sous les acclamations du public.

Tina Glamour va appeler ensuite sur scène, Molaré, pour qu'il participe aussi à cet hommage au Beerus Sama. ''C'est pour dire que dans le couper décaler, il n'y a pas de problème. Tout le monde est uni'', a soutenu Tina Glamour avant de quitter la scène.

Cet hommage rendu à Arafat Dj lors du concert de Bebi Philip, a fortement été apprécié par de nombreux internautes qui espèrent que cela servira de leçon aux fans du Daishikan appelés Chinois, toujours remontés contre Debordo Leekunfa et Molaré.