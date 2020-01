Fonds de retraite : Une coopération nait entre la CDC-CI et la CGRAE

La Caisse générale de retraite des agents de l'Etat (CGRAE) et la Caisse des dépôts et consignation de Côte d'Ivoire (CDC-CI) se sont engagées dans une coopération visant à la bonne gestion des fonds de retraite.

Une nouvelle vision dans la gestion des fonds de retraite

Une signature de convention entre la Caisse des dépôts et consignation de Côte d'Ivoire et la Caisse générale de retraite des agents de l'Etat s'est tenue le mardi 7 janvier 2020. Lassina Fofana, directeur général de la CDC-CI et Abdrahamane Tiemoko Berté, directeur général de la CGRAE n'ont pas manqué d'exprimer leur joie lors de la cérémonie à Abidjan-Plateau marquant la nouvelle collaboration entre les deux institutions. Notons que Blé Mamadou, le président du conseil d'administration de l'IPS-CGRAE, a pris part à la signature de ladite convention. Il a co-présidé l'événement avec Lansina Bakary, le président de la commission de surveillance de la CDC-CI.

À travers cette signature de convention, la CDC-CI et l'IPS CGRAE viennent formaliser leur collaboration selon les dispositions de la loi n° 2018-574 du 13 juin 2018 portant création de la CDC-CI. Selon nos confrères de l'AIP, l'IPS CGRAE cède une partie de ses ressources à la CDC-CI, qui en aura désormais la gestion.

La CDC-CI, dont le rôle est de porter les missions d'investisseurs de long terme au service de l'intérêt général, a vu le jour le 13 juin 2018. En mettant sur pied cette structure, les autorités ivoiriennes entendent accélérer le financement de l'économie. Il faut noter qu' Adama Koné, alors ministre de l'Économie et des Finances, avait officiellement installé la Commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignation de Côte d'Ivoire . Il avait insisté sur la fiabilité, la sécurité, l'indépendance, la neutralité, l'attachement à l'intérêt national et la capacité de prévision qui devaient caractériser la CDC-CI.