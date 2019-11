Économie: Abidjan accueille le Forum "Invest in West Africa"

Abidjan accueillera les 22 et 23 novembre 2019 prochain l'édition 2019 du forum sous-régional dédié à l'investissement, dénommé "Invest in West Africa". L'évènement a été officiellement présenté le vendredi dernier lors d'une rencontre de réseautage " Between us" à Cocody.

Promotion de l'investissement sous-régional : l'édition 2019 du forum '' Invest in West africa" prévu à Abidjan

Autour du thème "Financer les PME-PMI à fort potentiel et amplifier les partenariats publics-privé", l'édition 2019 du forum "Invest in West Africa", se veut selon les organisateurs un des moments incontournables en cette fin d'année pour pour les acteurs du secteur privé ouest-africain. Selon eux, le forum Invest in West Africa s'inscrit dans la démarche des autorités politiques de faire de la Côte d’Ivoire une place forte de l'économie en Afrique.

Prévu les 22 et 23 novembre 2019, au Golf hôtel d'Abidjan, l'évènement sera conjointement organisé par Public Affairs Africa et l'agence Côte d'Ivoire. Sont attendu à cet évènement, les acteurs principaux du monde du financement. " Ce Forum de très haut niveau rassemble investisseurs, leaders économiques, actionnaires, dirigeants de PME-PMI, organisations régionales et internationales, sociétés civiles pour combiner leurs efforts afin d’améliorer l’attractivité de l’Afrique de l’Ouest, doper la compétitivité de la région et orienter les flux entrants d’investissements, y compris les investissements directs étrangers (IDE) et les investissements intraafricains vers les secteurs économiques à fort potentiel, et créateurs d’emplois et de prospérité partagée" ont expliqué les organisateurs le vendredi 8 novembre dernier lors de la présentation officielle de l'évènement à Cocody.

Le développement du secteur privé, ont-ils fait savoir, est apparu comme l’un des accélérateurs clé de l’agenda de transformation structurelle des économies africaines. Décideurs, sociétés civiles, gouvernements, leaders économiques sont unanimes : l’essor économique et social du continent africain ne peut plus passer par l’aide au développement.

Au défi de la création d’un secteur privé générateur de croissance et créateur d’emplois, s’ajoute selon eux, un défi nouveau : approfondir l’intégration africaine en connectant mieux l’Afrique, réduire ses fractures géographiques, politiques et économiques.