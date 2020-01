Humour: Vers un autre clash entre Eunice Zunon et Yvidero ?

Après leur récente dispute sur un plateau de tournage à Jacqueville, ça sent encore len roussi entre les deux talentueuses humoristes, Yvidero et Eunice Zunon.

Ça chauffe entre Eunice Zunon et Yvidero

Les relations entre les deux Web humoristes Yvidero et sa jeune soeur Eunice Zunon ne sont plus au beau fixe. Elles qui étaient si proches et si complices, il y a quelques mois, semblent se regarder aujourd'hui en chiens de faïence.

Après leur récente prise de bec sur un plateau de tournage à Jacqueville, plus rien ne va entre ces deux étoiles montantes de l'humour en Côte d'Ivoire.

En effet, Yvidero a animé, vendredi 10 janvier 2020, une conférence de presse relativement à son deuxième One Man Show qui aura lieu le 14 février prochain à Sofitel Hôtel Ivoire.

Un événement qui a été marqué par l'absence d'Eunice Zunon qui, rappelons-le, était présente aux côtés de son aînée Yvidero, l'an dernier, lors de la conférence de presse qu'elle a animée avant son tout premier spectacle à Abidjan.

A en croire certains médias ivoiriens présents à la conférence de presse du vendredi, la comédienne Yvidero qui porte également les casquettes de réalisatrice et de productrice, s'est farouchement opposée à une comparaison entre elle et la jeune Eunice à qui elle aurait attribué l'étiquette de colleuse de vidéo.

La réponse de Bp bouche pointue ne s'est donc pas fait attendre. Celle-ci n'ose même pas croire que ces propos viennent de son aînée.

''Je veux croire que les journalistes lui ont collé ces méchants mots truffés de mauvaise foi, de haine gratuite et j'en passe...Parce que si j'ai bonne mémoire, elle était celle qui appréciait mon humour et m'encourageait pour mon esprit de créativité qui me démarquait d'elle-même et des autres puisque j'étais la seule à faire ce genre de video", a écrit Eunice Zunon sur sa page Facebook.

''De plus, je crois qu'on n'a plus de différends depuis mon direct où j'ai demandé humblement pardon à tout le monde y compris elle. Après quoi, je l'ai appelée...Ce qui devrait, chacune, nous situer sur nos limites.

Donc j'invite tous mes fans à ne pas croire que ma grande soeur chérie ait dit ça car elle est trop occupée avec ses affaires. Donc pas la peine de l'insulter ou de l'offenser gratuitement", a-t-elle ajouté.