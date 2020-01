Après le décès de Wattao, la comédienne Yvidero "passe aux aveux"

La web comédienne ivoirienne, Yvidero, est inconsolable depuis la mort du colonel Issiaka Ouattara alias Wattao. Elle a exprimé son émotion via une publication sur sa page Facebook.

Décès de Wattao: La comédienne Yvidero en pleurs

La mort du colonel major, Issiaka Ouattara alias Wattao, a plongé le monde du showbiz dans une grande consternation. Selon certaines personnes qui ont eu à le côtoyer de son vivant, l'ex chef rebelle avait la main sur le coeur et venait toujours en aide à ceux qui le sollicitaient. A cet effet, il a été le parrain de plusieurs artistes ivoiriens et africains. A l'annonce de son décès, plusieurs acteurs du showbiz ivoirien ont exprimé leur douleur via des publications sur les réseaux sociaux, notamment la comédienne Yvidero.

Au lendemain du décès de Wattao, La Didi, autrefois très proche de l'ancien Com'Zone de Bouaké, n'a pas pu s'empêcher de publier plusieurs photos du Colonel Wattao en y ajoutant un commentaire assez émouvant. ''Le jour où je te prenais toutes ces photos, je ne savais pas qu’elles seraient utilisées pour parler de ton départ. J’ai même insisté pour les prendre sur ces mots: tu n'es pas beau. On veut te prendre en photo aussi, tu fais le malin ( notre façon à nous de charrier ) et comme d’habitude avec ton grand sourire, tu m’as traitée de folle et tu as accepté. L’une d’elles, circule aujourd’hui pour annoncer ton départ. Certaines pour te rendre hommage et pour d'autres, t’accabler'', a écrit Yvidero.

Poursuivant, la talentueuse web comédienne a dévoilé tout ce qu'elle a pu retenir du Colonel Wattao. ''Ce que je retiens de toi, c’est l’homme têtu au grand cœur que tu étais. Tu as été là pour chacun de tes proches à chaque fois que l’on a eu besoin de toi; une épaule sur laquelle on pouvait pleurer; l’ami qui savait nous faire rire et le Père conseiller et protecteur... Nous savons qui tu étais, c’est le plus important. Qui suis-je pour te juger toi un homme comme moi? Que le bon DIEU te pardonne tes fautes; qu’il apaise le cœur de ceux que tu as blessés volontairement et involontairement; qu’il nous console nous tes proches...C’est avec les larmes que j’écris ce texte pour parler de toi au passé. Merci pour tout! Merci Papa!'', a soutenu Yvidero.

La comedienne confie tout de même avoir tiré une grande leçon de ce décès. ''Aujourd’hui, je réalise qu’il faut impérativement profiter de nos amis, nos frères, nos parents, nos proches, leur montrer notre amour avant qu’il ne soit trop tard. Je vais, je reviens. Tu es parti, tu es resté (...) Tu n’as pas sciencé Choco. Une Étoile s’est éteinte. La bise quand même'', a-t-elle conclu.