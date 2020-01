Football : La sélection du Ghana a un nouveau patron

Le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Ghana est connu. Il s'agit de Charles Kwablan Akunnor, qui prend la tête des Black Stars après le départ de Kwesi Appiah dont le contrat est arrivé à expiration le 31 décembre 2019.

Charles Kwablan Akunnor succède à Kwesi Appiah au Ghana

Suite à la participation peu honorable de la sélection nationale du Ghana à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019, en Égypte, la Fédération ghanéenne de football n'a pas manqué de monter son mécontentement à Kwesi Appiah, qui occupait le poste de sélectionneur national. Il faut savoir que lors de la dernière CAN, les Black Stars ont été sortis de la compétition en huitièmes de finale par la Tunisie ( 1-1, 4-5 tab). Il n'en fallait pas plus pour provoquer le courroux des autorités ghanéennes. Elles ont pris la ferme résolution de se débarrasser de tous les staffs techniques nationaux. Et ce, malgré les victoires sur l'Afrique du Sud et le São Tomé-et-Príncipe au cours de rencontres comptant pour les qualifications pour la CAN 2021.

"La Fédération ghanéenne de football (GFA, NDLR) a dissous les équipes techniques de toutes les équipes nationales avec effet immédiat. La décision affecte les équipes nationales masculines et féminines. Le GFA remercie tous les entraineurs et les membres des équipes nationales respectives pour leurs contributions à nos équipes et au football ghanéen. Nous leur souhaitons la meilleure des chances dans leurs efforts", pouvait-on lire le 2 janvier 2020 dans un communiqué émanant de l'instance fédérale ghanéenne, avec à sa tête Kurt Okraku. Kwesi Appiah venait d'être remercié.

Plus d'une semaine après cette décision, le nom du nouveau sélectionneur des quadruples champions d'Afrique est connu. La fédération a porté son choix sur Charles Kwablan Akunnor pour être l'entraineur des Black Stars. Ce dernier a déjà fait partie du staff de Kwesi Appiah. Notons qu'au niveau de la sélection féminine, Mercy Tagoe-Quarcoo aura la responsabilité deconduire les Black Queens. Paa Kwesi Fabian s'installe à la tête des U 23.