CAN 2019 : Voici l'argent que la CAF et l'Algérie ont empoché

Le président de la CAF a révélé les derniers résultats financiers réalisés par l’institution dont il a la charge après la CAN 2019. La compétition a rapporté gros.

La CAF a réalisé plus 83 millions de dollars de bénéfices grâce à la CAN 2019.

Au-delà de l’aspect sportif où de nombreux records sont tombés, la CAN 2019 a également été productive sur le plan financier. La confirmation est du président de la Confédération africaine de football (CAF). Ahmad Ahmad a dévoilé les retombées par la 32e édition de la Coupe d’Afrique de football.

D’après le patron du football africain, la CAN 2019 a rapporté 83 millions de dollars à la CAF, soit 48,7 milliards de francs CFA. Le jackpot, pourrait-on dire, car cela représente presque le double des recettes engrangées lors de la CAN 2017 (49 millions de dollars). C’est également plus que les gains de la CAN 2017 estimés à 67 millions de dollars. Ceci alors que la plupart des enceintes égyptiennes n’accueillaient pas grand monde durant la compétition.

Le patron de la CAF révèle que les sélections qualifiées à la CAN 2019 se sont partagées 25 millions de dollars (14,6 milliards de francs CFA). Les Fennecs d’Algérie, nouveaux champions d’Afrique, ont reçu 4,5 millions de dollars. Les Lions de la Téranga, finalistes malheureux, sont repartis avec 2,5 millions de dollars. Troisièmes de ce tournoi, les Super Eagles du Nigeria ont empoché 2 millions de dollars, tout comme les Aigles de Carthage, quatrièmes.

Pour le reste, les équipes sorties en quarts de finale ont reçu chacune 800 000 dollars. Celles-ci éliminées en huitièmes de finale ont perçu 600 000 dollars.