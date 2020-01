Nouvelle monnaie Eco : Ouattara et Macron déjà en difficulté

En visite officielle à Abidjan, du 20 au 22 décembre 2019, Emmanuel Macron a annoncé la naissance de l' Eco, la nouvelle monnaie devant succéder au franc CFA. Moins d'un mois après la sortie du président français sur les bords de la lagune Ébrié, des pays africains élèvent la voix pour dénoncer ces propos et désavouer Alassane Ouattara, le président de la Conférence des chefs d'État et de gouvernements de l'UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine).

ECO, une monnaie mort-née ?

Lors de sa visite officielle en Côte d'Ivoire, du vendredi 20 au dimanche 22 décembre 2019, Emmanuel Macron s'était félicité de la "réforme historique et ambitieuse" devant aboutir à la mort du franc CFA et à la naissance de l' Eco en 2020. "Nous avons décidé une réforme du franc CFA avec trois changements majeurs (…), dont le changement de nom" et "l’arrêt de la centralisation de 50 % des réserves au Trésor français", avait laissé entendre le chef d'État français en présence d'Alassane Ouattara, le samedi 21 décembre. Le président ivoirien, pour sa part, voit en cette nouvelle monnaie une véritable opportunité de "créer un marché régional intégré, dynamique et une source de prospérité". Emmanuel Macron a précisé que la décision de passer du franc CFA à l' Eco a été prise "pour la jeunesse africaine".

Contre toute attente, au cours d'une réunion extraordinaire des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales de la Zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest (ZMAO) sur le programme de la monnaie unique de la CEDEAO, le 16 janvier 2020, à Abuja, au Nigeria, les participants, tout en félicitant l'UEMOA pour sa volonté de se "départir du franc CFA", note "avec préoccupation la déclaration du président de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique ouest-africaine le 21 décembre de renommer unilatéralement le franc CFA "Eco" d'ici 2020". La ZMAO souligne que cette décision n'est pas conforme avec la décision de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO d'aposter l' "Eco" comme nom d'une monnaie unique indépendante de la CEDEAO".

Le Conseil de convergence de la ZMAO propose un "sommet extraordinaire" afin d' "examiner en profondeur cette question". Il faut noter que le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigéria, la Sierra Leone et la Gambie sont les pays membres de la ZMAO qui ont pris part à la rencontre.