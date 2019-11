Franc CFA : Nathalie Yamb « Talon n’est pas un président digne"

Patrice Talon a accordé une interview à RFI - France 24, ce jeudi 7 novembre 2019, au cours de laquelle il évoquait l'avenir du franc CFA. Mais Nathalie Yamb estime que le Président béninois « manque de dignité ».

Nathalie Yamb très déçue du Président Patrice Talon

Nathalie Yamb s'était fait remarquer en cassant la baraque au Forum Russie - Afrique qui s'est tenu à Sotchi, les 23 et 24 octobre dernier. La Conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly, président de Liberté et démocratie pour la République (Lider, opposition ivoirienne) y dénonçait les effets pervers de la Françafrique. Système qui, selon elle, a contribué à maintenir les pays africains francophones dans la précarité et les difficultés.

Nathalie Yamb, qui a suivi cette interview avec intérêt, s'est pourtant dit très déçue des propos du Président béninois. La collaboratrice de l'ancien ministre ivoirien de l'Économie et des Finances dit s'attendre à une position courageuse à propos du franc CFA. Mais elle déclare être restée totalement sur sa faim après l'avoir écouté.

Sur sa page Facebook, la militante de l'Afrique digne a exprimé toute son indignation. « Non, Talon n’est pas un président digne... Il affirme même que le CFA, tel qu’il est actuellement, est techniquement bon, mais que ce sont les gens qui ont un problème psychologique avec. Carrément », s'est-elle écriée, avant d'exprimer toute son indignation :

« Pour le reste, il aligne des généralités, des plans sur la comète, vagues à souhait, sans donner de chronogramme, ni méthode. On est prié de croire que lui et ses copains chefs d’État francophones ont la volonté de sortir du CFA, alors que lui-même continue de faire l’apologie de cette monnaie dans cette même interview. Monsieur, notre seul problème psychologique, c’est qu’on a oublié d’être bêtes et manipulables. »

Notons que la question du franc CFA divisent profondement les Africains. Les pays de la CEDEAO ont annoncé la création d'une nouvelle monnaie, ECO, courant 2020. Mais en attendant, les discours qui fusent çà et là ne sont pas rassurants.