Safarel Obiang: Qui est cette actrice nigériane qui lui ressemble autant?

L'artiste couper décaler, Safarel Obiang, a été interpellé par un fait qui l'amène à se poser de nombreuses questions sur le passé se son père.

Quand Safarel Obiang s'interroge sur le passé de son géniteur

Le très talentueux, Safarel Obiang, est un des artistes couper décaler qui ne manquent pas d'inspiration. Après avoir récemment dévoilé un morceau intitulé ''Ahoco'' qui a été sévèrement critiqué par de nombreux observateurs, lui reprochant de faire la promotion de la masturbation, Le Safking s'est très rapidement remis en cause et a aussitôt dévoilé un autre concept qu'il a baptisé ''Le Shaka Zulu''.

Un morceau à travers lequel l'artiste dit galvaniser ses fans au travail acharné et sans relâche. Alors que le Safking continue son ascension fulgurante dans la musique, il a été interpellé par un fait. En effet, des internautes ont révélé qu'il y avait une forte ressemblance entre lui et une jeune actrice nigériane répondant au nom de Régina Daniels.

Et à y voir de plus près, l'on constate qu'il y a tout de même quelques traits de ressemblance entre ces deux personnalités du monde culturel ouest-africain. En tout cas au niveau du teint très clair et des traits de visage.

Une forte ressemblance qui incite le chanteur ivoirien à se poser des questions sur le passé de son père. ''Apparemment elle, c'est une actrice nigériane qui s'appelle Régina Daniels. Les gens trouvent qu'on se ressemble...mais moi, je ne vois pas. Tout ce que je sais, c'est que je dois bien causer avec mon vieux (père), il a des choses à m'expliquer'', a affirmé l'artiste à travers une publication sur sa page Facebook.

Dans une autre vidéo diffusée en direct de sa page Facebook, Safarel Obiang a été interpellé par un de ses fans sur cette affaire de sosie nigériane. ''Je n'ai pas encore retrouvé ma soeur nigériane mais je vais la retrouver. C'est sûr. On dirait que le vieux n'a pas reconnu façon là parce que, quand moi-même, je la regarde, la ressemblance est grave'', a répondu Safarel Obiang sur un ton comique.

Née le 16 octobre 2000 à Asaba au Nigeria, Régina Daniels est une actrice nigériane tournant depuis 2008 à Nollywood.