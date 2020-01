Dj Arafat: Un fait étrange attire l'attention sur sa page Facebook

Après la désignation de Dj Arafat comme premier influenceur de l'Afrique Subsaharienne de l'année 2019 sur Facebook, sa page a subi quelques modifications, suscitant la réaction de plusieurs internautes.

Qui detient les accès à la page Facebook de Dj Arafat ?

Le boss de la Yorogang, Dj Arafat, était outre le roi du Couper décaler, le roi des réseaux sociaux. Sa page Facebook et son compte instagram étaient les canaux à partir desquels il déclenchait ses innombrables buzz. Le dimanche 11 août 2019, au soir de l'accident qui lui a coûté la vie, Arafat a exprimé sa reconnaissance à Dj Mix Premier, le seul artiste couper décaler qui l'avait soutenu lors de son dernier concert qui a eu lieu le 10 août à la salle Yelams de Treichville.

''Merci à toi fréro, tu n’es pas hypocrite'', avait écrit le Daishikan quelques minutes avant son accident de moto. Ce fut d'ailleurs la dernière publication de Dj Arafat avant l'annonce de son décès. Plus de 6 mois après sa mort, sa page Facebook et son compte Instagram sont restés intacts jusqu'à ce que l'artiste soit désigné le mardi 21 janvier 2020 à Paris par Facebook comme étant le premier influenceur de l'Afrique Subsaharienne.

Au lendemain de cette distinction à titre posthume, l'on a aperçu un petit changement au niveau de la page Facebook du Beerus Sama. En effet, la photo de couverture a été remplacée par une image sombre et celle du profil, remplacée par une image faisant la promotion du dernier morceau du Zeus d'Afrique intitulé ''Kong''. De plus, une vidéo qui n'a pas de son, a même été postée sur la page.

Ces différents changements au niveau de la page Facebook de Dj Arafat ont suscité la réaction de plusieurs fans du Beerus Sama. Certains internautes n'ont pas du tout apprécié ces publications sur la page de l'artiste. ''Mais qui a les accès de sa page? On n'a pas encore digéré sa disparition et vous venez publier une image sombre et une vidéo sans aucun son sur sa page? C'est quoi ce délire'', a commenté un chinois (fan d'Arafat).

De leur côté, d'autres fans de l'artiste, croient au miracle, pensant même à un éventuel retour de Dj Arafat. ''Je me rappelle une émission où il présentait son album Renaissance (...) Il avait dit que c'est lui même qui gérait sa page Facebook. Je crois que le Daishikan va nous surprendre. Je ne crois toujours pas en sa mort'', a réagi un autre fan.