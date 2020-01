Rafna: Tina Glamour, la mère de Dj Arafat, d'accord avec Carmen Sama

La mère de Dj Arafat, Tina Glamour, était bel et bien présente aux côtés de sa belle fille Carmen Sama, samedi à Sofitel Hôtel Ivoire, à l'occasion du lancement de la ligne de vêtements Rafna Houon.

Tina Glamour et Carmen Sama, palabre est fini

Aux premières heures de la mort d'Ange Didier Houon alias Dj Arafat, les tensions étaient vives entre sa mère, Tina Glamour, et sa veuve, Carmen Sama.

Des semaines après l'inhumation de la superstar du Couper décaler, Valentine Logbo, dans l'une de ses fracassantes sorties sur la toile, s'en était prise à la belle Carmen.

''Demandez à la femme de mon fils pourquoi elle a condamné la maison de mon fils sans mon autorisation. Ça fait 10 fois que je l’appelle, elle ne décroche pas. Il faut respecter celui pour qui tu pèses en millions aujourd’hui. Tu as marié mon enfant. Tu dois me vénérer et laver mes habits», avait soutenu Tina Glamour.

Qui reprochait également à la femme de son défunt fils le fait de trop exposer les photos de sa petite fille sur les réseaux sociaux.

«Pour que Rafna fasse au moins trois jours dans ma main, c’est impossible. Tu exposes l’enfant sur les réseaux. Je ne vais pas discuter avec toi mais ne me manque pas de respect». Des propos auxquels Carmen Sama n'a jamais répondu.

Des mois après ces incidents, les deux dames chères à Dj Arafat ont fumé le calumet de la paix, et cela s'est une fois de plus démontré le samedi 25 janvier 2020 à Sofitel Hôtel Ivoire à l'occasion de la cérémonie de lancement de la ligne de vêtements pour enfants Rafna Houon.

Un évènement au cours duquel l'on a pu s'apercevoir de la grande complicité qui existe désormais entre la veuve de Dj Arafat et sa mère qui ne trouve aucun inconvénient à ce projet rondement mené par Carmen Sama.

Tenant la petite Rafna dans ses bras, Tina Glamour est même montée sur la piste de défilé pour y exécuter quelques pas de danse, sous le regard jovial de Carmen. Ce qui prouve qu'il n'y a désormais plus d'histoire entre ces deux dames.

La cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs personnalités du show-business ivoirien, entre autres, Kedjevara dj accompagné de son épouse, le jeune rappeur MC One et Eudoxie Yao.

L'influenceuse camerounaise Coco Emilia Biscuit de Mer est également arrivée à Abidjan spécialement pour cette activité.