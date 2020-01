Ce que dit l'artiste Davido après le scandale sur sa fiancée Chioma

Après les rumeurs de séparation de leur couple, l'artiste nigérian Davido et sa fiancée Chioma semblent être revenus à de meilleurs sentiments.

Davido et Chioma aperçus dans une boîte de nuit

Le chanteur Davido et sa dulcinée Chioma sont au coeur d'une vive polémique qui enflamme la toile depuis quelques jours. En effet, la compagne de la star nigériane est accusée d'avoir trompé son homme avec un artiste nommé Peruzzi qu'elle a longtemps présenté comme son cousin. A en croire de nombreux médias nigérians, c'est Peruzzi lui-même qui, à la suite d'une querelle avec Davido, aurait confirmé cette relation révélée par une journaliste d'investigation nigériane répondant au nom de Kemi Olunloyo. Des aveux qui auraient choqué Davido au point de douter de la paternité de l'enfant qu'il a eu avec Chioma.

Une rupture avait même été annoncée sur la toile suscitant ainsi de nombreuses réactions. Après un long moment de silence, Davido est monté au créneau pour demander à ses fans de ne pas croire tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. ''A tous ceux qui croient à ces messages qui me sont attribués, disant n’importe quoi au sujet de mon fils, ça ne peut plus durer longtemps. Mdr les médias sociaux. Pff !!! Ne croyez plus en ce que vous voyez, faites attention !!! ”, a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Même si l'artiste nigérian ne s'est pas prononcé sur sa relation avec Chioma, il se raconte que la rupture entre nos deux tourtereaux, n'était qu'une simple rumeur. Cependant, la journaliste d’investigation Kemi Olunloyo par qui est née toute l’histoire, a révélé qu'une union entre Davido et sa fiancée n'était plus possible. ''Davido n’est pas marié à Chioma. Il ne peut jamais épouser Chioma. Il est sur le point de voir des choses laides à propos de Chioma. Chioma, récupère ton papier. Personne ne devrait m’appeler quand je me suis justifiée. Les dommages causés par Peruzzi sont trop importants. Les cousins ne sont pas amoureux'', écrivait-elle récemment sur son compte Twitter.

Suite à ces propos de la journaliste, Davido et Chioma, certainement décidés à mettre fin à ce débat, sont revenus à leurs vieilles habitudes. Dans une vidéo publiée sur la toile, l'on aperçoit le chanteur et sa ravissante dulcinée, sourire aux lèvres dans une boîte de nuit, en train de faire la fête. Une vidéo qui prouve que, malgré les rumeurs de relations extraconjugales de sa princesse, Davido est très amoureux et ne compte pas du tout se séparer d'une si belle créature.