Mamadou Koulibaly et Amadou Gon s'affrontent: La colère de l'ex-PAN

Farouche opposant à Alassane Ouattara, Mamadou Koulibaly ne manque aucune occasion pour critiquer la gestion du président ivoirien. Le fondateur de LIDER (Liberté et démocratie pour la République), un parti politique d'opposition, s'en est pris récemment à Amadou Gon Coulibaly, qui vantait les prouesses de son gouvernement sur les réseaux sociaux.

Guerre ouverte entre Mamadou Koulibaly et Amadou Gon ?

Mamadou Koulibaly est candidat déclaré à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 sous la bannière de Liberté et démocratie pour la République.

Le professeur d'économie reste convaincu qu'il a le profil idéal pour la fonction de président de la République. Ancien patron de l'Assemblée nationale ivoirienne, le maire d'Azaguié fait partie de ceux qui pensent que les deux mandats présidentiels d'Alassane Ouattara n'ont pas répondu aux attentes des Ivoiriens.

C'est la raison pour laquelle cet ex-cadre du Front populaire ivoirien (FPI), le parti fondé par Laurent Gbagbo, propose d'occuper le fauteuil présidentiel.

Très critique sur la gestion du pouvoir par le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Mamadou Koulibaly a bandé les muscles contre Amadou Gon Coulibaly.

Tout est parti d'une publication du Premier ministre ivoirien sur Twitter à travers laquelle il s'attaque aux détracteurs d'Alassane Ouattara.

"J’entends ici et là certaines voix mal intentionnées critiquer le bilan de l’État ivoirien. A ceux-là, je souhaite rappeler combien notre pays a progressé depuis 2011 en renouant avec une croissance constante de 7 à 9 % depuis 9 ans", a écrit le chef du gouvernement.

Il n'en fallait pas plus pour faire sortir Mamadou Koulibaly, qui a apporté la réplique à cette sortie de l'ancien secrétaire général de la présidence de la République.

En réponse, Mamadou Koulibaly a pointé du doigt les "détournements, surfacturations, dépenses farfelues, les prisonniers politiques" sous le pouvoir Ouattara.

Le politicien ivoirien ne s'est pas arrêté là. Il a rappelé à Amadou Gon "les lois et règlements violés, les promesses non tenues, les dettes publiques, le niveau des élèves et les inégalités sociales".