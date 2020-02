An 1 de sa libération, Blé Goudé: "Nous allons surprendre le monde"

Cela fait exactement un an que Charles Blé Goudé et Laurent ont été libérés de la prison de Scheveningen. Les deux hommes étaient jugés par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l'humanité, qui auraient été commis durant la crise postélectorale de 2010-2011. Ce 1er février 2020, le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) a livré un message à travers lequel il s'est adressé à ses partisans.

Il y a un an, Charles Blé Goudé sortait de prison

Proche de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé a été l'une des figures emblématiques du régime du Front populaire ivoirien (FPI). Bien que n'occupant aucune fonction au sein de ce parti socialiste, l'ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) avait réussi à se faire aimer et apprécier par le président Gbagbo. Quand le pouvoir de celui-ci est attaqué par une rébellion venue du nord de la Côte d'Ivoire le 19 septembre 2002, Blé Goudé se dresse contre les rebelles menés par son ancien camarade de lutte et secrétaire général au sein de la FESCI, Guillaume Soro. À la tête de la Coalition des jeunes patriotes, il mène la résistance et défend le pouvoir de Laurent Gbagbo.

En 2010, au second tour de l'élection présidentielle, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo revendiquent tous deux la victoire. Tandis que le candidat du Rassemblement des républicains (RDR) est déclaré vainqueur par la Commission électorale indépendante (CEI), le Conseil constitutionnel annonce la victoire de celui de La majorité présidentielle (LMP). Une crise armée historique nait des contestations et connait son épilogue le 11 avril 2011 avec l'arrestation de Laurent Gbagbo.

Charles Blé Goudé devant la chute imminente du régime de son mentor a pris le chemin du Ghana voisin. En janvier 2013, il est arrêté à Accra puis extradé à Abidjan. Le 22 mars 2014, le "général de la rue" est transféré à la Haye. Jugé aux côtés de Laurent Gbagbo, l'ancien leader de la FESCI tout comme son mentor a été acquitté le 15 janvier 2019 avant d'être libéré le 1er février. Ils sont actuellement en liberté sous condition et attendent le procès du 6 et 7 février 2020 suite à la requête de leurs avocats à la levée des restrictions assorties à leur libération. Un an après, Blé Goudé se souvient. "1er février 2019. 1er février 2020. Il y a un AN, le Président Gbagbo et moi sortions de prison. Merci à mon Dieu maître des circonstances et du temps. Merci à mes avocats. Merci à vous tous qui y avez cru. MERCI pour votre soutien qui ne nous a pas fait défaut. Unis, nous allons encore surprendre le monde. Le meilleur reste à venir", a-t-il publié sur sa page Facebook.