Cameroun: Ce qui arrive à Kerozen Dj, Malhox le vibeur veut sa peau

Une guerre est née entre le rappeur camerounais, Maalhox le Vibeur, et l'artiste ivoirien Kerozen Dj. Voici les raisons.

Ce qu'il se passe entre Kerozen et Maalhox le Vibeur

Le rappeur camerounais, Maalhox le vibeur, est très remonté contre le talentueux chanteur ivoirien, Kerozen Dj, à qui il a promis de faire la peau une fois que celui-ci franchirait le sol camerounais. Tout est parti en effet d'une interview de Kerozen accordée à Ivoire Tv Music dans laquelle l'animateur lui a demandé s'il envisageait de faire des featuring avec un grand artiste camerounais tel que Maalhox le vibeur.

''Mais toi aussi, tu dis grand artiste, tu me parles de Maalhox. Parle-moi de Papa Wemba, de Koffi Olomindé, de Youssou Ndour, de Meiway. Maalhox, c'est un artiste, pas un grand artiste'', a soutenu le poulain de la belle Emma Dobré. Des propos qui vont mettre le rappeur camerounais dans tous ses états. A travers une succession de publications sur sa page Facebook, Malhox le Vibeur va asséner ses vérités au chanteur ivoirien qu'il a très sévèrement mis en garde.

"Je suis très grand par rapport à toi, sombre idiot, petit prétentieux que tu sois. Sache que tu n'existes que parce que tu passes sur TRACE TV 3000 fois par jour. Si tu subissais le millième du boycott que moi je subis, tu aurais déjà disparu depuis des esprits des gens avec ta petite malheureuse chansonnette à la c... que tu remixe chaque jour depuis 2 ans ... C'est que le Cameroun est vraiment devenu le paradis des artistes étrangers et le cimetière des artistes camerounais jusqu'à KEROZEN vient nous dire qui est grand chez nous. Mais ne t'inquiète pas; avec moi, ça ne finit jamais comme ça. Tu as parlé. Attends-toi maintenant au retour d'ascenseur'', a menacé Malhox le vibeur.

Par ailleurs, le rappeur camerounais a traité la star ivoirienne d'homosexuelle. ''Il n'a jamais fait un vrai concert au Cameroun. Il vient toujours en cachette se faire e... dans les bureaux. Aujourd'hui, il vient parler des grands artistes'', révèle-t-il.

Même si Kerozen Dj n'a pas encore répondu aux attaques de Maalhox, il a indiqué être présentement au Cameroun, précisement à Yaoundé. L'artsite a également publié une vidéo sur sa page Facebook dans laquelle il a été fortement ovationné par le public camerounais. Une façon de montrer à Maalhox qu'il reste populaire au Cameroun. Mieux que lui.