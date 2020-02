FPI: Ce qui s'est passé entre Gbagbo et Affi après l'audience à La Haye

Les lignes bougent actuellement au FPI, parti fondé par Laurent Gbagbo. Après la crise interne qui dure depuis 2014, place est désormais au dialogue.

Gbagbo et Affi N'guessan déjeunent ensemble à Bruxelles

Les jeudi 06 février 2020, Pascal Affi N'guessan a assisté à l'audience à la Haye de Laurent Gbagbo relative à la levée de toutes les restrictions assorties à sa remise en liberté par la CPI.

En février 2019 en effet, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, acquittés en première instance par la Cour pénale internationale, ont contre toute attente été libérés sous conditions là où les juges demandaient une libération «immédiate» des deux Ivoiriens.

C'était donc pour réclamer l'intégralité de leurs droits fondamentaux que Gbagbo et Blé Goudé étaient devant les juges de la chambre d’appel de la CPI jeudi.

«Le dilatoire que l’accusation et la représentante légale des victimes ont entretenu depuis plusieurs années pour tenter de maintenir le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé en dehors de la Côte d’Ivoire devrait logiquement prendre fin parce qu’aujourd’hui, l’accusation n’a pas pu justifier le maintien des restrictions à leur liberté totale », a dénoncé Pascal Affi N'guessan au terme de l'audience.

En séjour en Europe, le président légalement reconnu du FPI à été reçu, Samedi 8 février, de 14h à 16h à Bruxelles par le Président Gbagbo, à déjeuner.

Déjeuner au cours duquel les deux personnalités ont fait un large tour d’horizon de l’actualité nationale et internationale, du processus de réconciliation en Côte d’Ivoire et des perspectives d’une paix durable et inclusive entre ivoiriennes et ivoiriens.

"Le Président Gbagbo a réitéré au président Affi sa volonté que le parti aille à l’unité, de façon méthodique et durable. En retour, le président Affi a rassuré le président Gbagbo qu’il mettra tout en œuvre afin que l’unité du parti dont il a toujours fait son cheval de bataille depuis déjà plusieurs années soit une réalité palpable dans les prochaines semaines", informe un communiqué du FPI.

Cette rencontre est la deuxième du genre après la première qui a eu lieu les 3 et 4 janvier dernier en vue de la recherche de l'unité au sein du Front populaire ivoirien.