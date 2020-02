Affaire "CNI gratuites": Bédié recule face à Ouattara, ce qu'il demande

Le débat sur la gratuité de la confection des nouvelles Cartes nationales d’identité (CNI) suscité par les partis politiques de l’opposition, est-il désormais clos?

Bédié exhorte les militants du PDCI à se faire établir leurs CNI

Henri Konan Bédié sait désormais que le pouvoir Ouattara n'accordera pas la gratuité pour les nouvelles cartes nationales d’identité (CNI).

Dans son discours de nouvel an 2020, le président du PDCI-RDA insistait sur les conditions qui devraient, selon lui, permettre la tenue d'un scrutin présidentiel juste et transparent cette année électorale.

Au nombre des mesures qu'il recommandait, se trouvaient principalement la révision de la loi promulguée portant création de la commission en charge des élections et la gratuité de l’acquisition des nouvelles cartes nationales d’identité, avec la prorogation du délai de validité, au-delà de 2020, de celles arrivées à expiration.

"Cette gratuité s’impose, en raison des charges élevées pour l’obtention des pièces administratives nécessaires à l’établissement de la carte nationale d’identité", expliquait le Sphinx de Daoukro.

Face au refus du gouvernement de prêter une oreille attentive à cette revendication, Henri Konan Bédié a finalement demandé à ses militants de participer à l'opération en cours d'identification en espérant l'aboutissement de cette revendication.

"La direction du PDCI-RDA rappelle aux Délégués départementaux et communaux la mission d'information des militantes, militants, sympathisantes et sympathisants sur le fait que la revendication du PDCI-RDA et de ses alliés relative à la gratuité des Cartes Nationales d'Identité ( CNI )se heurte à la mauvaise volonté du pouvoir RHDP", se justifie-t-il.

De guerre lasse, la Direction du PDCI-RDA exhorte les militantes, militants, et l'ensemble de la population ivoirienne à prendre une part massive à cette opération afin de disposer des documents administratifs ( CNI et carte d'électeur) nécessaires à la participation aux élections d'octobre 2020.