Les artistes absents aux obsèques de Wattao, la toile s'enflamme

La levée du corps du Colonel Issiaka Ouattara alias Wattao a été marquée par l'absence de la quasi totalité des artistes ivoiriens a qui le défunt a rendu d'énormes services de son vivant. Ce qui a donc suscité de nombreuses réactions sur la toile.

Inhumation de Wattao, seuls Yodé et Siro étaient présents à la levée du corps

Le Colonel-Major Issiaka Ouattara alias Wattao était très proche des artistes ivoiriens voire africains. Régulièrement cité dans les chansons de certains artistes, il n'hésitait pas un seul instant à parrainer les spectacles et autres activités des artistes en Côte d'Ivoire. A l'annonce de son décès, nombreux sont les artistes qui ont exprimé leur compassion face à cette mauvaise nouvelle.

Molaré, Kerozen Dj, Safarel Obiang, Ariel Sheney, la comédienne Yvidéro et bien d'autres artistes ont exprimé leur tristesse via des publications sur leurs différentes pages Facebook.

Décédé le 5 janvier 2020 aux États-Unis, le corps du colonel Wattao est arrivé à Abidjan le dimanche 2 février. Après quelques cérémonies funèbres dans la capitale économique ivoirienne, l'ancien soldat a été inhumé vendredi 7 février au sein de sa résidence privée à Doropo, dans la stricte intimité familiale. Cependant, un fait a attiré l'attention de tous lors de la levée du corps de l'ex com'zone de Bouaké à l'époque de la rébellion de 2002.

A en croire first magazine, aucun artiste ivoirien, excepté le duo Zouglou, Yodé et Siro, n'était présent à la levée du corps du colonel Wattao. ''Il nous a été donné de constater que Yodé et Siro étaient les seuls artistes présents à la levée du corps du Commandant Wattao. Quand on sait tout ce que ce dernier a fait pour les artistes de son vivant, cela suscite beaucoup d'interrogations '', a écrit le média.

Une information qui s'est aussitôt répandue comme une trainée de poudre sur les réseaux sociaux, suscitant les réactions de plusieurs internautes. ''Cela doit vraiment faire prendre conscience à certaines personnes qui oublient leurs propes familles rien que pour faire plaisir aux gens dehors. Quand tu as de l'argent, les vautours d'amis et bons petits viennent comme des mouches, mais le jour où tu n'as plus rien ou que tu n'es plus, personne ne se souciera de tes enfants'', a commenté un internaute.