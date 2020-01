Décès de Wattao aux USA : Le Molare pleure son "grand frère"

La nouvelle du décès de Issiaka Ouattara, plus connu sous le nom de Wattao, s'est répandue tôt dans la matinée du lundi 6 janvier 2020. L'ex-chef rebelle avait été évacué aux Etats-Unis pour y recevoir des soins. Très attristé par la disparition de cette grande figure de la rébellion ivoirienne, Le Molare lui a rendu un hommage.

Qu'est-ce qui liait Wattao et Le Molare ?

On le savait malade depuis un moment. Issiaka Ouattara dit Wattao souffrait d'un mal qui l'a obligé à se tenir loin des regards. L'ancien rebelle était très affecté physiquement par ce mal qui le rongeait. Malgré les soins reçus par le colonel-major sur les bords de la lagune Ebrié, son état de santé ne s'améliorait pas. Ce seigneur de guerre, qui a marqué de son empreinte la rébellion ivoirienne de 2002, a été évacué d'urgence à Rabat, au Maroc le 12 décembre 2019. Mais les soins prodigués à Wattao n'ont pu le remettre sur pied. Wattao a donc été transféré aux Etats-Unis.

Selon un média local, Wattao aurait avoué n'avoir pas tenu compte des prescriptions et conseils des médecins concernant son régime alimentaire. "Il tenait à peine sur ses pieds certes, était affaibli et un peu amaigri, mais après, il a pu voyager sans problème. Il est parti seul, et était en possession de toutes ses capacités et facultés. Il est bien arrivé aux États-Unis, et ses soins devraient démarrer, pour deux semaines", note ce confrère qui cite un proche du colonel-major.

Une rumeur persistance indiquait que Wattao aurait été empoisonné. Puis une information circulant sur les réseaux a annoncé la mort de l'ancien chef rebelle avant d'être démentie. Malheureusement, dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 janvier 2020, le pire est arrivé. Celui que l'on surnommait "Saha Bélé Bélé" (gros serpent) a poussé son dernier au pays de l'Oncle Sam.

Touché par la mort d'Issiaka Ouattara, Le Molare, chanteur couper décaler, a exprimé sa tristesse. "Plus qu’un grand frère pour moi. Tu as été là à toutes les périodes difficiles comme de joie. Je ne sais même pas quoi dire depuis", a publié l'ex-compagnon de Douk Saga sur son compte Instagram.

Né à Bouna en 1967, Wattao a fait son entrée dans l'armée ivoirienne en 1980. Il était très proche de Guillaume Soro.