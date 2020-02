Dougoutigui vire au RHDP et déclenche une vive polémique sur la toile

Le jeune Dougoutigui a marqué son indéfectible soutien au président Alassane Ouattara et au Rhdp. Chose qui a suscité une vive polémique sur la toile.

Dougoutigui: ''Ado et le Rhdp, c'est 10 ans de mandat encore''

Le jeune Dougoutigui est l'une des plus grosses révélations de l'année 2019. Sorti de nulle part, il est devenu célèbre grâce à une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Aussitôt, plusieurs autorités du pays et des marques de produits l'ont reçu et n'ont pas manqué de lui faire de nombreux dons auxquels il ne s'était jamais attendus.

Le fermier a récemment avoué que le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, par ailleurs porte-parole adjoint du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), lui avait permis d'avoir aujourd'hui une grande ferme de volailles, un tricycle, une gazinière, trois vélos, un lit et bien d'autres choses.

Ces nombreux dons ont considérablement changé la vie de Dougoutigui au point où le jeune homme est entièrement disposé à soutenir le Rhdp et le président Alassane Ouattara relativement aux élections présidentielles d'octobre 2020. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il n'est pas passé par quatre chemins pour prendre position pour le Rhdp (parti au pouvoir).

''Moi, je ne fais pas politique mais celui qui arrange mon pays là, c'est lui que je suis. Vous parlez de libérer, libérer là. Maintenant, c'est le temps du Rhdp. Donc, venez négocier au lieu de faire bruit. Nous, on vous regarde. Vous allez venir négocier. Ado-Rhdp, c'est 10 ans de mandat encore. Vous voulez, vous ne voulez pas, c'est ce que Dieu a décidé. C'est bouclé, c'est géré. C'est vrai qu'on va libérer pour la paix et le développement mais en attendant, c'est Rhdp ou rien'', a soutenu Dougoutigui.

Cette vidéo a suscité une vive polémique sur la toile. Alors que certains internautes saluent le message de Dougoutigui, d'autres estiment que ce jeune a été instrumentalisé par le pouvoir en place.