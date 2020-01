Ce que le Ministre Mamadou Touré a fait pour le jeune Dougoutigui

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le jeune Dougoutigui a dévoilé tous les biens que le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, lui a offerts.

Dougoutigui exprime sa reconnaissance au ministre Mamadou Touré

Il fait partie des plus grosses révélations de l'année 2019. Sorti de nulle part, le jeune Dougoutigui s'est rendu célèbre grâce à une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Aussitôt, il est devenu l'invité de plusieurs chaînes de télévision et de radio. Il a également été reçu par plusieurs personnalités du pays dont le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, qui lui avait promis un certain nombre de choses.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Dougoutigui a affirmé que le ministre Mamadou Touré est un homme de parole, en dévoilant tout ce qu'il a fait pour lui. En effet, le ministre de la Jeunesse lui a offert une ferme de volailles, un tricycle, une gazinière, trois vélos, un lit et bien d'autres choses.

''Le père Touré Mamadou, tu as dit, tu as fait. Tu ne promets pas par hasard parce que quand tu dis, tu fais. Longue vie à vous. Les fanatiques, venez m'aider à dire merci au ministre Touré Mamadou parce que je n'ai plus de mots. C'est Dieu qui bénit toujours, jour et nuit, Anitché (Merci) encore le vieux Touré Mamadou'', a confié le jeune homme.

Cette vidéo de Dougoutigui a suscité de nombreuses réactions, et des internautes lui ont même demandé de mettre du sérieux dans son travail afin que le Ministre ne puisse pas regretter son choix. ''Le fait de reconnaître le bienfait est une bonne chose. Maintenant, le ballon est dans ton camp. Mets du sérieux dans ton travail et démontre au Ministre qu'il n'a pas eu tort. Qui sait, peut-être qu'à travers toi, d'autres projets de même envergure verront encore le jour pour d'autres jeunes'', a réagi un internaute.