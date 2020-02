Affaire "Magic Diezel boycotté à la RTI" : Le groupe dit toute la vérité

L'affaire a fait grand bruit. Le groupe zouglou Magic Diezel aurait été boycotté lors de leur prestation à l'émission Tempo, animée par Didier Bléou et diffusée sur RTI1. Des internautes avaient vivement porté des critiques sur l'ancien directeur général de la radio Fréquence 2, car il aurait délibérément interrompu la prestation des deux zougloumen. "L'animateur-charmeur" s'est expliqué sur la situation, mais apparemment, cela n'a pas suffi.

Magic Diezel vole au "secours" de Didier Bléou

Samedi 8 février 2020, le groupe Magic Diezel était en prestation à la célèbre émission Tempo de Didier Bléou. Les deux chanteurs gratifiaient le public de leur titre phare "Allons à Gagnoa" quand la chanson a été interrompue au moment où le nom de l'ancien président Laurent Gbagbo devait être prononcée. Très rapidement, des langues se sont déliées pour dénoncer une censure de la RTI. Joint par la rédaction d'Afriquesur7, l'animateur du programme musical s'est expliqué. "Ça fait maintenant près de 20 ans que j'anime l'émission Tempo, et donc je ne fais absolument rien au hasard. Tout est préparé à l'avance. Je n'ai absolument rien contre le groupe Magic Diezel et leur chanson ''Allons à Gagnoa''. Sinon je ne les aurais pas invités à l'émission. J'ai d'ailleurs été celui qui a permis à ces jeunes de réaliser leur tout premier passage à la télévision. C'était lors du clash musical à Abobo. Et je savais très bien que ces jeunes gens allaient prester sur cette chanson", a-t-il clarifié.

Pour sa part, Magic Diezel a tenu à faire des précisions sur la situation. Dans une publication sur Facebook, le duo de zouglou a rassuré ses fans. "Nous tenons à rassurer les uns et les autres, que contrairement à ce qui se raconte sur la toile au sujet de notre dernier passage à Tempo, il ne s’agissait nullement d'une volonté de censurer une quelconque partie de notre chanson", ont affirmé Tim et Sawako. Les deux compagnons ont ajouté que "le groupe a toujours bénéficié du soutien sans faille de la RTI, et ce, depuis ses débuts".

"Nous avons participé à plusieurs émissions de la RTI avec la même chanson sans qu'elle ne fasse l'objet de censure, il ne saurait donc être différent avec tempo qui est aussi une émission de la RTI. En effet, nous étions le dernier groupe à passer et l’émission était à son terme, il fallait donc rendre l’antenne. Mr Didier Bléou, l’animateur a donc pris le micro pour non seulement annoncer la fin de l’émission, mais aussi chanter avec le groupe qui s’apprêtait à clôturer l’émission. Il faut noter que chaque artiste a obligation de déposer son support avant son passage à l’antenne alors si notre chanson posait un quelconque problème, la réalisation nous l’aurait signifié avant notre passage", ont conclu les auteurs de la chanson "Allons à Gagnoa".