People : La grosse bourde de Didier Bléou à Tempo

Didier Bléou, le célèbre animateur de l' émission musicale Tempo, diffusée tous les samedis sur RTI 1, a consacré le numéro du samedi 25 mai 2019 à un rétro couper décaler. Ce bel hommage à la musique de feu Douk Saga a connu un franc succès eu égard à la réaction des internautes. Mais un détail a failli tout gâcher.

Didier Bléou confond deux artistes

Au cours de l' émission Tempo du samedi 25 mai 2019, Didier Bléou recevait sur son plateau plusieurs grands noms qui on fait les beaux jours de la musique couper décaler. Dj Jacob, Ronaldo R9, Dj Kaloudji, ou encore Roland Le Binguiste, Maréchal Dj étaient de la partie. "L' animateur charmeur" a revisité les pages de cette musique en compagnie de ces acteurs des premières heures.

Didier Bléou a également ouvert une lucarne en hommage à des artistes de ce genre musical décédés. Il s' agit entre autres du concepteur, le président Douk Saga et de Don Mike le Gourou. C' est à ce niveau que l' ancien directeur général de la RTI 2 va commettre une grosse bourde. Après une vidéo d' Allan Dj, disparu en 2007, Didier Bléou se trompe dans son speech et prononce le nom d' Alan Bill, un des précurseurs du zouglou, genre musical né au sein des cités universitaires dans les années 90, encore en vie.

Très rapidement, l' animateur corrige son erreur et profite de l' occasion pour saluer Alan Bill, à qui il rend un vibrant hommage. Ce lapus linguae de Didier Bléou n' a nullement entaché la qualité de l' émission, qui a permis aux télespectateurs de découvrir ou redécouvrir ces chanteurs qui ont donné la possibilité au couper décaler d' acquérir ces lettres de noblesse.

Véritable émission culte de la télévision ivoirienne, Tempo avait disparu des petits écrans avant de réapparaître en 2018. Ce programme télé a été animé à ses débuts par Georges Wenceslas Aboké, un grand homme de média qui avait dirigé la RTI pendant un moment.