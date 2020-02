Médias: Afrique-sur7 ouvre ses portes à un de ses fans, Serge Beda

La rédaction de votre média préféré, Afrique-sur7, a reçu mercredi 22 janvier 2020 dans ses locaux sis à Abidjan-Riviera Palmeraie, un de ses fidèles lecteurs et abonnés de sa page Facebook, Serge Beda.

Serge Beda visite les locaux d’ Afrique-sur7 à Abidjan

Dans le cadre de sa politique de rapprochement et de fidélisation de ses lecteurs, initiée par son fondateur Gary Sognon, Afrique-sur7 a invité récemment à Abidjan, dans ses locaux, un de ses plus fidèles lecteurs et abonnés de sa page Facebook. Instituteur à Koun-Fao (est de la Côte d’Ivoire), Serge Beda est le premier internaute à visiter ains les bureaux d’Afrique-sur7.

Arrivé mercredi 22 janvier, le fan de votre site préféré a été reçu par la direction de Build Groupe (éditeur d’Afrique-sur7) avant de faire le tour de la rédaction et mettre un nom sur les visages de chaque rédacteur. Un grand moment de partage, d'émotion et d’échange, qui a permis à l’illustre hôte de faire quelques recommandations à la rédaction d’Afrique-sur7. C’est dans une ambiance conviviale que la visite de Serge Beda a pris fin comme le démontre la vidéo ci-contre.