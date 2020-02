Makosso dit aimer Blé Goudé mais ''mange'' avec Hamed Bakayoko

Le Révérend Makosso Camille a révélé la marmaille qui se cache derrière la vidéo à polémique du jeune Dougoutigui publiée sur la toile dans la soirée du lundi 10 février 2020.

Makosso: ''En 2020, on ne peut pas mourir pour un politicien. On mange''

Très actif sur les réseaux sociaux, le Révérend Général Makosso Camille, s'exprime régulièrement sur les sujets d'actualité. Ce mardi 11 février, le frère aîné de la blogueuse Lolo Beauté, a donné son point de vue sur la vidéo du jeune Dougoutigui dans laquelle il a manifesté son soutien au président Alassane Ouattara et au Rhdp. Le père de la marmaille s'est tout de suite attaqué aux détracteurs du jeune Dougoutigui.

''Dougoutigui est libre d'adhérer au Rhdp. Donc pour vous là, dès qu'une personne aime Alassane Ouattara, elle devient le diable quoi? Il suffit simplement que tu aies un avis contraire à certaines personnes et tu deviens leur ennemi...Mais vous qui le critiquez, vous pouvez faire quoi pour Dougoutigui?'', interroge-t-il avant de dévoiler ''la haute marmaille'' qui se cache derrière ce comportement du jeune Dougoutigui.

''Le petit a fait sa vidéo, ça fait le buzz. Le ministre Mamadou Touré a fait une petite ferme pour lui...Le petit est intelligent, il a réfléchi, il s'est dit comment faire pour que les autorités me donnent plus. Nous sommes en période électorale, donc il sait que s'il prend position pour le Rhdp, les Gbagbo ou rien vont l'insulter et le menacer. Et c'est ce qui se passe. Maintenant, lui, il va appeler les autorités pour leur dire qu'on me menace parce que j'ai fait une vidéo pour soutenir le Rhdp. Et les autorités vont le récupérer et vont faire deux fois plus que ce qu'ils avaient déjà afin de faire plus mal à ses détracteurs. Bravo mon petit, tu es très intelligent. Dans la vie, on se dirige là où on sait qu'on peut manger'', a soutenu Makosso Camille.

Poursuivant, Makosso a révélé avoir un penchant pour Charles Blé Goudé mais cela ne l'empêche pas de collaborer avec les autorités en place. A cet effet, il a fait savoir que chaque ivoirien devrait être plus préoccupé à mettre une marmaille en place afin de soutirer de l'argent aux politiciens en cette année électorale plutôt que de s'attaquer à autrui pour des divergences d'opinion.

''J'ai organisé mon assemblée générale des pasteurs. Je salue le ministre Hamed Bakayoko qui était le parrain...mais l'homme politique que j'aime le plus au monde...c'est Charles Blé Goudé...Mais ça ne veut pas dire que le ministre Hamed Bakayoko va m'appeler pour me mettre en prison. Donc, si Dougoutigui soutient le Rhdp, vous lui en voulez pourquoi? Est-ce que c'est vous qui payez sa maison? En 2020 là, on n'est pas là pour mourir pour un homme politique. On mange. Si tu sais que opposant peut changer ta vie, vas manger avec lui. Si tu sais que le Rhdp peut changer ta vie, vas au Rhdp'', a ajouté Makosso Camille.