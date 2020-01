Hamed Bakayoko, Yaya Touré et Ami Sarah pleurent Kobe Bryant

Le célèbre basketteur américain, Kobe Bryant, est décédé dimanche 26 janvier 2020, dans le crash d'un hélicoptère.

Kobe Bryant décédé dimanche à l'âge de 41 ans

Le basketteur américain, légende de la NBA, Kobe Bryant, a été tué dimanche 26 janvier 2020 dans le crash de son hélicoptère, intervenu à Calabasas - dans le sud de la Californie. Père de quatre enfants, l'ancienne superstar des Los Angeles Lakers, agée de 41ans, était à bord de son hélicoptère avec quatre autres personnes, y compris sa fille ainée, Gianna Bryant, agée de 13 ans.

À en croire certains médias américains, l'adolescente, une véritable passionnée de Basket-ball, était très souvent avec son père qui était également son coach et qui l'emmenait fréquemment voir des rencontres de NBA et WNBA. L'identité des trois autres passagers, n'a pas encore été dévoilée mais il est à peu près certain que ni Vanessa, la femme de Kobe Bryant, ni Bianka et Koko, les deux plus jeunes filles du couple, n'étaient à bord, comme le disent certaines informations sur la toile.

L'annonce de son décès a suscité de nombreuses réactions de plusieurs personnalités du monde sportif, culturel et même politique de plusieurs pays du monde. En plein milieu du match du championnat de France, Lille-Paris Saint Germain, Neymar a rendu un hommage particulier à Kobe Bryant. Le footballeur brésilien a voulu célébrer son deuxième but contre Lille en faisant le '24', numéro porté par Kobe.

En Côte d'Ivoire également, les messages en la memoire du sportif américain n'ont pas manqué. Le Ministre de la Défense, Hamed Bakakoyo, l'ex capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Yaya Touré, et Bamba Ami Sarah, ont exprimé leur peine face à ce drame à travers des publications sur les réseaux sociaux.

Retraité des parquets depuis 2016 après vingt ans de carrière, Bryant est le seul à avoir ses deux maillots, au numéros 8 et 24, accrochés au plafond du Staples Center de Los Angeles. Vainqueur de 5 titres de championnat en NBA et deux fois médaillé d'or olympiques en 2008 et 2012 avec Team USA, il était l'un des sept joueurs de l'histoire de la NBA à avoir inscrit plus de 30.000 points en carrière. Le dénommé LeBron James l'a dépassé samedi à la 3e place du classement des meilleurs marqueurs de la NBA lors de la défaite des Lakers à Philadelphie, soit quelques heures avant sa mort.