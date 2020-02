Bédié bientôt de retour au RHDP ? Voici la réponse de Guikahué

Henri Konan Bédié a tourné le dos à son "jeune frère" Alassane Ouattara après avoir été à ses côtés pour faire partir Laurent Gbagbo du Palais présidentiel. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) reproche à son ancien allié de n'avoir pas tenu sa promesse de lui céder le pouvoir en 2020, notamment par l'alternance politique. Le "sphinx" de Daoukro a préféré prendre ses distances vis-à-vis du président ivoirien. Mais depuis un moment, des bruits courent autour du retour du patron du plus vieux parti politique au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Qu'en pense Maurice Kakou Guikahué, le secrétaire exécutif en chef di PDCI ?

Bédié retournera-t-il au RHDP d'Alassane Ouattara ?

Début août 2019, Henri Konan Bédié, après une période de vives tensions avec Alassane Ouattara, a finalement annoncé officiellement le retrait de son parti politique du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). On a appris au travers d'un communiqué que le PDCI "se retire du processus de mise en place d'un parti unifié dénommé RHDP".

La note indiquait que le parti septuagénaire "se réserve le droit de promouvoir une plateforme de collaboration avec les Ivoiriens qui partagent sa vision d'une Côte d'Ivoire réconciliée et soucieuse des droits, des libertés et du bien-être de ses populations". En clair, Bédié et les siens venaient de décider de se tourner vers d'autres partenaires politiques et lâchaient la main du Rassemblement des républicains (RDR).

Cela s'est vérifié plus tard avec le rapprochement entre le PDCI et le Front populaire ivoirien (FPI), qui s'est matérialisé avec la rencontre entre le patron du vieux parti et Laurent Gbagbo, à Bruxelles, le 29 juillet 2019. Mais à quelques mois de la présidentielle du 31 octobre 2020, des informations annoncent le retour de "N'zuéba" au RHDP.

La rumeur se fait si persistante que Maurice Kakou Guikahué, proche de Bédié, a apporté des précisions. Dans une interview accordée à Le Nouveau Réveil, le mardi 11 février 2020, le secrétaire exécutif en chef du PDCI a réfuté cette information. "Je voulais dire que le PDCI est un parti de dialogue. Je voulais rassurer les militants parce qu’ils nous appellent, ils sont inquiets. Je voulais leur dire que le RHDP, groupement politique, est mort. Nous l’avons enterré le 18 octobre 2018, on a fait la levée de lit le 18 octobre 2019. Donc, on n’en parle plus. Ceux qui disent que Bédié va aller encore au RHDP, c’est de la propagande. Donc, les militants doivent rester tranquilles. Je voulais leur passer ce message", a martelé l'ancien ministre de la Santé.