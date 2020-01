FPI: Affi N'guessan lâche un secret sur sa rencontre avec Gbagbo

Recevant, samedi 25 janvier 2020, les voeux de nouvel an de la haute direction du Front populaire ivoirien (FPI), Pascal Affi N’guessan s'est longuement exprimé sur la mission à lui confiée par Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire.

"Il n'est plus loin ou Affi, Simone Gbagbo et Oulaye Hubert vont se promener pour aller dans des missions pour le FPI et la Côte d'Ivoire. Il est temps ou le FPI montrera sa vitalité et son unité à la Côte d'Ivoire".

Ces propos sont du président de la branche légale du Front populaire ivoirien, l'honorable Pascal Affi N'guessan, longtemps contesté par une frange de son parti, restée fidèle à l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo.

Samedi 25 janvier 2020, à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de réception des voeux de la direction du FPI, à son domicile sis à la Riviera M'Badon, l'ancien Premier ivoirien a déclaré que plus rien ne s'oppose à l'unité du parti leader de la gauche ivoirienne.

Le député de Bongouanou dit avoir reçu des consignes fermes de la partde Laurent Gbagbo, lors de sa visite à Bruxelles les 3 et 4 janvier derniers.

"Laurent Gbagbo m'a mis en mission pour l'unité. Je ne vais pas faillir", a-t-il dévoilé. Avant d'avouer que jamais, il n'a, un seul instant douté que le FPI retrouve l'unité.

Cette unité du FPI mettra fin à la "dictature" du régime actuel. "A nos amis de l'autre côté. Les palabres sont dans la nature des hommes. Mais on ne reste pas éternellement dans les palabres. Il est temps pour la réconciliation", a-t-il lancé au camp Assoa Adou.

Laurent Gbagbo et Pascal Affi N'guessan sont désormais convaincus que l'unité du parti est un facteur déterminant pour leur retour au pouvoir.

Un congrès unitaire devrait bientôt avoir lieu pour porter à la tête du FPI, Laurent Gbagbo, et Affi N'guessan comme premier vice-président, qui assurera l'interim en attendant la fin du procès à la Cour pénale internationale de Gbagbo.

«Concernant le Parti, Monsieur Affi N'guessan a demandé la tenue d’un Congrès unitaire qui devra reconduire le Président Laurent Gbagbo à la tête du Parti et le nommer 1er Vice-président assurant l’intérim avec les pleins pouvoirs », révèlait Dr Assoa Adou, dans un communiqué récemment.