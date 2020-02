Bouna : Ils tabassent des forces de l'ordre, voici ce qui leur arrive

Sankara Brahima, 35 ans, et Dianda Yaya 36 ans, tous les deux vivant à Bouna, une ville du nord-est de la Côte d'Ivoire, savent dorénavant qu'il ne faut pas s'en prendre aux forces de l'ordre. Ces deux individus, faisant partie d'une bande qui a attaqué des gendarmes et des militaires le 31 janvier 2020, viennent de subir la rigueur de la loi ivoirienne.

A Bouna, des individus condamnés à 2 ans de prison pour avoir tabassé des forces de l'ordre

A leur sortie de prison, Sankara Brahima et Dianda Yaya n'oseront plus manquer de respect à des gendarmes, policiers ou militaires, encore moins leur porter des coups. Le 31 janvier 2020, les deux individus résidant à Mossibougou ainsi que d'autres jeunes se dressent contre deux gendarmes et deux militaires qui avaient pour mission de mener une patrouille afin de débusquer des orpailleurs clandestins.

Selon l'Agence ivoirienne de presse (AIP) qui livre l'information, le phénomène d'orpaillage clandestin a pignon sur rue dans cette localité. Mais contre toute attente, une foule se dresse contre les forces de l'ordre et empêche les gendarmes et militaires d'accomplir leur tâche. Des gens surexcités demandent aux hommes en tenue de rebrousser chemin. Les forces de l'ordre entament des négociations avec leurs "adversaires" du jour.

Pendant que les forces de l'ordre négocient, Sankara Brahima et Dianda Yaya somment des jeunes armés de machettes et de gourdins de s'en prendre aux militaires et gendarmes. Fort heureusement, ces derniers ont pu s'extraire des mains de leurs bourreaux, mais ont dû quitter les lieux sans leurs motos. Informés de la situation, des militaires se déportent sur les lieux et mettent la main sur une dizaine de motos, comme le signale l'Agence ivoirienne de presse.

Sankara Brahima et Dianda Yaya sont aussi appréhendés. Jugés pour violences sur des agents publics dans l'exercice de leur fonction le mercredi 12 février 2020, ils ont écopé de deux ans d'emprisonnement et une amende de 50 000 000 francs CFA.