Carmen Sama a offert le cadeau de Dj Arafat à Tina Glamour

La veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, a fait une belle surprise à la mère de son défunt mari, Tina Glamour, à l'occasion de la Saint Valentin célébrée le vendredi 14 février.

Tina Glamour et Carmen Sama plus que jamais unies

La belle Yao Carmen alias Carmen Sama serait actuellement appelée Madame Houon, mais hélas, Dieu en a décidé autrement en rappelant auprès de lui Ange Didier Houon dit Dj Arafat au moment même où nos deux amoureux préparaient leur mariage civil.

Devenue veuve à l'age de 23 ans, Carmen Sama vit très difficilement le décès du boss de la Yorogang, même si elle essaie tant bien que mal de poursuivre certaines activités qu'elle dit avoir pensé avec son défunt mari.

On peut citer entre autres la ligne de vêtements pour enfants portant le nom de la dernière fille de Dj Arafat, Rafna Houon, et dont la boutique a officiellement été ouverte le 25 janvier dernier.

Ce projet avait été marqué par le soutien sans faille de la mère du roi du Couper décaler, Logbo Valentine alias Tina Glamour, à l'époque en froid avec Carmen Sama.

La mésentente entre ces deux dames chères à Dj Arafat, est désormais un lointain souvenir puisque Carmen Sama a réussi à gagner le coeur de la mère de son défunt mari. Et cela se démontre jour après jour.

Vendredi 14 février, jour de célébration de la fête de Saint Valentin, Carmen Sama, en l'absence de Dj Arafat, s'est tournée vers Tina Glamour à qui elle a offert un magnifique sac à main.

Un cadeau qui a profondément ému la génitrice du Daishikan qui, dans une vidéo diffusée sur la toile, a adressé ses remerciements à Carmen Sama qu'elle a même appelée Madame Houon.

''Franchement, je suis touchée par ce cadeau de Madame Houon de la part de Monsieur Houon. Vraiment, que ça me fait chaud au coeur. L'an dernier, Ange Didier m'avait offert un parfum. Et aujourd'hui, l'acte que tu as posé me touche profondément. Et je pense que là où Arafat se trouve, il est heureux. Vraiment, que Dieu te bénisse", a soutenu Tina Glamour.