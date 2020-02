Présidentielle: Henriette Bédié positionne son époux dans le Moronou

Henri Konan Bédié, 86 ans, sera-t-il le candidat du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) à la prochaine présidentielle d'octobre 2020 ? Pour l'heure, le "sphinx de Daoukro" reste muet sur ses ambitions. Le candidat du plus vieux parti politique ivoirien sera désigné lors d'une convention qui se tiendra du 12 au 14 juin 2020. Mais l'épouse de l'ancien président n'a pas attendu pour positionner son époux.

Henri Konan Bédié en lice pour la présidentielle d'octobre 2020 ?

Pour ceux qui voudront connaitre le nom du candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire à la présidentielle du 31 octobre 2020, il faudra patienter jusqu'à la prochaine convention qu'organise le PDCI du 12 au 14 juin 2020. On se souvient que c'est à l'issue du bureau politique du 19 décembre 2019 qu' Henri Konan Bédié et les siens ont pris cette décision. Les membres du comité d'organisation de l'événement sont connus. Des observateurs de la scène politique ivoirienne sont convaincus que l'actuel président du parti septuagénaire sera bel et bien celui qui portera les couleurs de la formation politique née en 1946. Interrogé l'année dernière par Jeune Afrique, l'ex-allié d' Alassane Ouattara a été énigmatique. "Vous le saurez au deuxième semestre de 2020, lorsque la convention d’investiture désignera le candidat du PDCI. Par le passé, j’ai été président de la République, mais jamais je n’ai été candidat. On est toujours venu me chercher. Si le parti vient me chercher, alors je verrai dans quel état physique et personnel je serai", a-t-il répondu.

En attendant la convention politique, Henriette Konan Bédié, épouse du patron du PDCI, ne chôme pas. Samedi 15 février 2020, marraine de la célébration des 23 ans d'existence de l'association Femmes du Moronou unies (FMU), à M'batto (est du pays), l'ancienne Première dame a saisi l'occasion pour lancer un message de la part de son époux. "Mon mari m’envoie vous dire merci, mon mari pense à vous, vous aussi pensez à lui et priez pour lui, il vous prend comme ses enfants, comme ses sœurs et ses frères", a dit Mme Bédié dont les propos sont repris par APA. À huit mois de la présidentielle, elle vient là de préparer le terrain du chef du PDCI au cas où ce dernier devrait représenter le parti.