Procès de Gbagbo à la CPI : Henri Konan Bédié s'invite dans le débat

Le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé a repris à La Haye le jeudi 6 février 2020. L'ouverture de ce procès a donné lieu à un vaste mouvement des partisans de l'ancien président ivoirien qui se sont déportés à la Cour pénale internationale (CPI) en vue de lui témoigner leur soutien. Henri Konan Bédié, patron du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) n'a pas voulu rester en marge de la chaine de solidarité née autour du "Woody" de Mama. "N'zuéba" a donc dépêché l'un de ses proches, Noël Akossi Bendjo, auprès du fondateur du Front populaire ivoirien (FPI).

Henri Konan Bédié soutient Laurent Gbagbo

Le Front populaire ivoirien, qui avait à ses côtés la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS), n'a pas voulu se faire conter la reprise du procès de Laurent Gbagbo à La Haye, le jeudi 6 février 2020. Les frontistes se sont donné rendez-vous à la Cour pénale internationale pour soutenir leur mentor. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui s'est rapproché du FPI depuis un moment, a tenu à manifester son attachement à Laurent Gbagbo. Ainsi, Henri Konan Bédié a-t-il donné mandat à Noël Akossi Bendjo afin de prendre part au meeting organisé par le parti à la rose à La Haye. L'ancien maire de la commune du Plateau représentait le président du PDCI-RDA à la manifestation.

"Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA avec ses alliés du CDRP est heureux de se retrouver aujourd’hui ici à La Haye, aux côtés de EDS et du FPI. Notre Mobilisation de ce jour a un unique objectif, un objectif fort : réclamer le retour du Président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire", a fait savoir l'ex-patron de la Société ivoirienne de raffinage, " porteur des chaleureuses salutations du président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, président de la plateforme CDRP". L'émissaire d'Henri Konan Bédié a indiqué "pour la réconciliation vraie, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé doivent rentrer en Côte d’Ivoire ! Pour la paix, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé doivent rentrer en Côte d’Ivoire !"