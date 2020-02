Affaire "Maria Mobil blessée et déçue": Jonathan Morrison raconte tout

Accusé par sa compagne Maria Mobil d'avoir fait un enfant avec une autre femme, Jonathan Morrison a donné sa version des faits.

Jonathan Morrison a-t-il vraiment eu un enfant dans le dos de Maria Mobil ?

La bimbo togolaise, Maria Mobil est très remontée contre son petit ami, Jonathan Morrison, à qui elle reproche d'avoir eu un enfant extraconjugal. ''Je suis extrêmement blessée et déçue de ma relation mais c'est la vie. Je ne peux pas croire que l'homme que j'aime et à qui je suis fidèle, m'ait mentie pendant tout ce temps alors qu'il a un bébé avec une autre femme. Je tremble littéralement en ce moment, je ne peux pas respirer. Dieu, s'il vous plait, aidez-moi'', a-t-elle écrit sur Instagram mardi avant de supprimer de son compte toutes les photos et vidéos dans lesquelles l'on aperçoit le jeune Jonathan Morrison.

De son côté, l'amant accusé affirme ne pas comprendre le comportement de sa dulcinée encore moins celui de la femme qui prétend avoir eu un enfant avec lui. Joint par le site actupeople, le jeune businessman ivoirien a donné sa version des faits. «... La fille qui prétend que j’ai eu un enfant avec elle, je l’ai connue bien avant Maria Mobil. Nous avons eu une relation, ça, je l’admets. Un jour, elle m’a appelé pour me dire qu’elle est enceinte de moi et qu’elle souhaitait faire passer la grossesse. Elle a même demandé que je lui envoie de l’argent pour cela. Chose que j’ai faite. Pour moi, cette affaire était close'', soutient-il.

Puis d'ajouter: ''Du jour au lendemain, elle rentre en contact avec moi pour me dire qu’elle a accouché, ce que j’ai trouvé curieux. J’ai demandé alors à faire un test de paternité dès mon retour de l’Afrique. Mais bien avant, j’ai souhaité qu’elle m’envoie les documents de l’enfant, ce qu’elle n’a jamais fait. Et là, elle laisse croire qu’elle a accouché. De plus, elle n’arrête pas depuis tout ce temps de me demander de l’argent''.

Poursuivant, Jonathan Morrison a déploré le comportement de sa compagne qui a exposé cela sur les réseaux sociaux sans avoir pris la peine d'avoir une discussion avec lui. ''Ce qui m’énerve dans cette affaire, ce n’est pas le demi mensonge de la fille qui a fait croire à Maria Mobil que j’ai eu un enfant avec elle, mais c’est le fait que sans m’en parler, ma copine, Maria que j’aime également au même titre qu’elle, vienne m’exposer sur les réseaux sociaux sans m’avoir écouté au préalable. J’ai tenu à clarifier les choses, mais je saurai comment régler cela à deux, entre elle et moi'', a-t-il déclaré.