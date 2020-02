Maria Mobil "blessée et déçue": Ce que Jonathan Morrison lui a fait

La bimbo togolaise, Maria Mobil, est très en colère contre son petit ami, Jonathan Morrison. Voici les raisons.

Ce n'est un secret pour personne. Le jeune homme d'affaires ivoirien Jonathan Morrison est en couple avec la sulfureuse Maria Mobil, la top model togolaise vivant aux États-Unis, et qui s'est révélée à la Côte d'Ivoire grâce au titre ''Amina'' du talentueux artiste Couper décaler, Ariel Sheney. Séduit par les rondeurs et les déhanchements de Maria Mobil dont les vidéos et photos très osées sont régulièrement publiées sur les réseaux sociaux, le jeune Jonathan Morrison s'est donné la mission de conquérir le cœur de la bimbo aux yeux électriques.

Et pour cela, il y a mis les moyens, de gros moyens. Lors d'une émission diffusée sur vibe radio, le footballeur avait confié avoir investi plus de 50 millions de Fcfa pour pouvoir séduire sa dulcinée. Ayant succombé au charme de ce dernier, Maria Mobil n'a pas hésité un seul instant à officialiser sa relation avec Jonathan Morrisson.

Depuis lors, nos deux tourtereaux ne se quittent pratiquement plus. Ils publient régulièrement sur les réseaux sociaux des vidéos des moments qu'ils passent ensemble, attestant ainsi de la parfaite harmonie dans ce jeune couple. Depuis un certain temps, le torchon semble brûler entre nos amoureux car Maria Mobil a découvert que son prince charmant a déjà un enfant avec une autre femme.

Une nouvelle qui est tombée comme un coup de massue dans le dos de la jolie Amina qui ne sait plus à quel Saint se vouer. ''Je suis extrêmement blessée et déçue de ma relation mais c'est la vie. Je ne peux pas croire que l'homme que j'aime et à qui je suis fidèle, m'ait menti pendant tout ce temps alors qu'il a un bébé avec une autre femme. Je tremble littéralement en ce moment, je ne peux pas respirer. Dieu, s'il vous plait, aidez-moi'', a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux tout en dévoilant la photo de l'enfant.

De son côté, Jonathan Morrison qui doit certainement être en train de chercher des mots pour se faire pardonner auprès de sa dulcinée, ne s'est pas encore exprimé sur cette affaire.