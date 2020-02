Affligé par la mort d' Ericsson le Zoulou, ce que va faire DJ Rodrigue

Dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 février 2020, Ericsson le Zoulou, l'une des grosses pointures de la musique couper décaler, a poussé son dernier soupir en France. La disparition de ce chanteur qui a fait les beaux jours de la culture ivoirienne a attristé la Côte d'Ivoire. Suite à la mort de ce célèbre disc jockey, DJ Rodrigue vient de prendre une décision.

DJ Rodrigue va rendre hommage à Ericsson le Zoulou

Bosiki Eric, nom à l'état-civil d' Ericsson le Zoulou, a été adopté par la Côte d'Ivoire. Venu de son Congo natal, le jeune homme intègre le monde de la nuit en tant que disc jockey. Grâce à sa voix particulière et ses atalakus singuliers, il se distingue très rapidement et conquiert le cœur des noceurs abidjanais. En compagnie de Inno 100 Versace, Ericsson fait monter le mercure au célèbre maquis Roland Garros, anciennement situé à la Rue princesse de Yopougon.

Après avoir fait ses preuves en tant que DJ, le Congolais lance sa carrière musicale en 2003 avec la chanson Souzanna. Ericsson le Zoulou enchaine les tubes et est très vite considéré comme une véritable star de la musique couper décaler. Il est sollicité pour de nombreux spectacles en Côte d'Ivoire ainsi que sur le continent africain. Mais Bosiki Eric disparait des radars du showbiz ivoirien et s'installe en France. En 2017, l'artiste d'origine congolaise avait annoncé son grand retour. Malheureusement, ses fans n'auront pas la joie de le revoir.

La nouvelle de la maladie d' Ericsson le Zoulou s'est répandue en Côte d'Ivoire. Le maitre des atalakus luttait contre la mort. Hélas, le "guerrier zoulou" perd la bataille contre le mal qui le rongeait et décède dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 février 2020. Selon les confidences d'Elisabeth Gogoué, son ancienne épouse, au site Actupeople, il souffrait d'un kyste dans le dos et d'un cancer du foie et de la vessie.

Attristé par la mort de son ami, DJ Rodrigue a annoncé qu'il sortira une chanson en hommage à Ericsson le Zoulou. "Respect !! Apprêtez-vous pour le digne Son et Hommage à mon frère !! ", a-t-il publié sur sa page Facebook. Il faut savoir que dans une chanson avec DJ Rodrigue, Ericsson lui demandait de chanter pour lui le jour de son décès.