Erickson le Zulu inhumé en France: Ses enfants ne verront pas le corps

Le lieu de l'inhumation de l'artiste Couper décaler, Erickson le Zulu, décédé dimanche dernier en France, est désormais connu.

Décédé en France, voici où sera inhumé Erickson le Zulu

L'artiste Eric Bosiki alias Erickson le Zulu, a été un des tout premiers Disc Jockers à avoir régner sur le mouvement Couper décaler entre 2002 et 2008. Entièrement adopté par les melomanes ivoiriens, nombreux sont ceux qui ignoraient la vraie nationalité de l'auteur du titre à succès ''Suzanna''. En effet, Erickson le Zulu est originaire de la République démocratique du Congo (RDC).

Seulement, l'artiste a fait ses premiers pas dans la musique en Côte d'Ivoire et y a connu la célébrité et le succès grâce au Couper décaler, un genre musical ivoirien. De plus, il s'est marié légalement en 2007 à une ivoirienne répondant au nom d' Amoin Yolande avec qui il a eu trois enfants avant de s'expatrier en France. Une fois au pays tricolore, Erickson s'est mis en couple avec la dénommée Isabelle Gogué.

Après son décès survenu le 16 février à Paris, le lieu de l'inhumation a fait l'objet d'une vive polémique entre les deux familles de l'artiste. Pendant qu'Isabelle Gogué affirmait que le Zulu n'avait jamais voulu être inhumé en Côte d'Ivoire, la petite Grâce Bosiki, fille d'Amoin Yolande, exigeait que le corps de son père soit transféré à Abidian.

''Mes parents sont légalement mariés depuis 2007 (…) Il y a de mauvaises choses qui se préparent depuis Paris. Ils veulent en effet garder le corps de notre père. La France n’est pas son pays. Il est allé juste se chercher là-bas. Mes frères et moi avons juste besoin de le voir une dernière fois avant qu’on ne l’enterre. Nous voulons enterrer notre papa avec fierté'', a-t-elle soutenu dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Selon le site actupeople, les membres de la famille de l'artiste, auraient décidé, à la suite d'une concertation, que les obsèques aient lieu en France. Et ce, pour diverses raisons. D'abord, parce qu'Erickson le Zulu n’a jamais obtenu la nationalité ivoirienne. Ensuite, transférer le corps à Abidjan devrait revenir encore plus cher, surtout qu'aucune autorité ivoirienne ne s'est jusque là prononcée sur le décès d'Erickson le Zulu.

De confession musulmane, le corps de l'artiste ne peut pas être gardé longtemps. Ainsi donc, Erickson le Zulu sera inhumé en France au grand désarroi d'Amoin Yolande et de ses enfants.