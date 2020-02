6 mois après le décès de Dj Arafat, Tina Glamour a d'énormes regrets

La mère de Dj Arafat, Tina Glamour, est revenue sur la mort de son fils, ses rélations avec la veuve de son fils, Carmen Sama, ainsi que les récents propos de la Grand-mère de Dj Arafat qui l'accusait d'être la responsable de la mort du roi du Couper décaler.

Tina Glamour: ''Arafat n'a même pas eu 40 ans...c'est injuste"

Plus de six mois après la brusque disparition de Dj Arafat, la mère du défunt, Logbo Valentine alias Tina Glamour, n'arrive toujours pas à digérer cette grosse perte.

Dans une interview vidéo accordée à OperaNews, Tina Glamour a affirmé qu'elle ne pourra pas avaler cette pilule jusqu'à'à la fin de ses jours.

''Non c'est à vie. Cet enfant était spécial pour moi parce qu'il est mon fils unique. Il n'y a personne d'autre qui pourra remplacer Ange Didier. Jusqu’aujourd’hui, je ne crois pas. Il y a des moments où je suis assise chez moi et je me dis: mais Ange Didier, tu m'as fait ça?

Tu es vraiment parti? A 33 ans, c'est trop tôt, c'est une partie de moi qui est morte, une moitié. Mais comme je suis vivante, si je pouvais donner ma vie pour que mon fils revienne. J'ai dit à Dieu, c'était injuste. Il n'a même pas eu 40 ans, pour dire 50 ans mais Dieu seul sait ce qu'il fait", a déclaré Tina Glamour.

Avant d'ajouter: ''Mon coeur est déchiré. C'est plus que la douleur de l'enfantement, c'est plus qu'une séparation, c'est la douleur de perdre l'enfant que toi-même tu fabriques. C'est l'enfant qui enterre ses parents. Ange Didier ne devait pas me faire ça. Il n'y a que la prière pour me consoler. Un être humain ne peut pas me consoler".

Logbo Valentine est revenue sur ses relations avec Carmen Sama, la veuve de Dj Arafat. ''Après les funérailles, nous sommes toutes les deux tombées malades, et aujourd'hui on se retrouve. Ça va", a-t-elle soutenu.

Elle a révélé que les relations entre elle et la belle Carmen n'ont jamais été tendues, même avant le décès de Dj Arafat. ''Je la laissais dans son foyer avec son mari. De temps en temps, quand j'avais envie de manger une bonne sauce Kôpê, je l'appelle. Elle vient me faire la nourriture, Rafna est née dans ma main. Carmen n'est pas ma camarade, c'est ma fille'', a ajouté Tina Glamour.

Qui s'est également exprimé sur la récente sortie de sa mère Mémé Dandi Hélène. ''Ma mère a pris de l'âge. Elle a des comportements de son âge. Sinon c'est ma mère, je l'aime'', a-t-elle affirmé.