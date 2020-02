Examens scolaires : Voici la date limite pour les inscriptions

Dans un communiqué émanant de la Direction des examens et concours (DECO), on apprend que la date limite pour l'inscription aux examens scolaires est fixée au vendredi 28 février 2020, délai de rigueur.

La date limite pour l'inscription aux examens scolaires est connue

Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle indique, à travers un communiqué publié le 25 février 2020 par la Direction des examens et concours (DECO), que "la clôture définitive aux inscriptions des examens scolaires du baccalauréat, du BEPC et du test d'orientation en classe de seconde pour la session 2020 est fixée au vendredi 28 février 2020, à minuit, délai de rigueur".

Il faut noter que les inscriptions se sont ouvertes le lundi 14 octobre 2019 et se sont achevées le vendredi 13 décembre. Cependant, vu que certains candidats préinscrits n'avaient pas pu achever leurs inscriptions dans le délai fixé, la ministre Kandia Camara a pris la décision de "laisser ouverte la plateforme AGCE dédiée à l'inscription à ces deux examens jusqu'à ce jour (soit plus de deux mois supplémentaires)".

Il était question de donner l'opportunité aux retardataires (élèves en classe de troisième et terminale, parents d'élèves et administration scolaire) d'achever la validation de toutes les préinscriptions déjà effectuées.

Selon la Direction des examens et concours, "la stabilité observée au niveau des effectifs des directions régionales et départementales ces dernières semaines, indique que toutes ont achevé la validation des candidatures d’élèves en situation de classe". Elle précise "par conséquent (qu') à la date du vendredi 28 février 2020, la plateforme AGCEPE sera définitivement fermée et plus aucune opération relative à la candidature ne sera plus possible".

La DECO fait savoir dans un autre communiqué que "les inscriptions à l'examen du Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE), elles, se poursuivent sur la plateforme AGCEPE en vue de permettre la validation des élèves de CM2 dont l'immatriculation est en cours".