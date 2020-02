Acculé par sa fille Soukéina, Alpha Blondy livre des secrets de famille

La star mondiale du reggae, Alpha Blondy, est passée à l’offensive après le scandale qui a succédé son mariage avec la Tunisienne Aelyssa Darragi.

Alpha Blondy lâche une bombe contre sa fille Soukéina et sa mère Ran

Dans l’interview qu’il a accordée au confrère l’Intelligent d’Abidjan, Koné Seydou alias Alpha Blondy a dit sa part de vérité sur son divorce d'avec Ran Young Hong-Koné, la mère de Soukéina, sa fille.

Sur les réseaux sociaux, au lendemain du mariage civil de son père, Soukeina avait ouvertement mis en doute la crédibilité de l'union de ce dernier avec Aelyssa Darragi au motif que son père n'avait pas officiellement divorcé de sa mère. « Comment s’est-il marié alors qu’il est encore marié légalement à ma mère ? » , s’était-elle interrogée, ajoutant que l’union entre son père et la belle Darragi était « caduque ».

En réponse à cette sortie, Alpha Blondy a jugé utile de publier sur les réseaux sociaux, l’acte officiel justifiant de l'éffectivité de sa séparation d'avec son ex épouse coréenne. Mais l'artiste est allé encore plus loin, disant que sa fille Soukéina et sa mère Ran Young Hong auraient voulu attenter à sa vie en vue de s’accaparer tous ses biens. « Soukéina et sa mère voulaient me tuer pour prendre mon héritage », a lâché le nouvel époux de la Tunisienne Aelyssa Darragi.

Poursuivant, Alpha Blondy a fait savoir que la décision de se séparer d'avec la coréenne Ran et sa fille, a été prise bien longtemps avant l'arrivée de sa nouvelle épouse. "J’ai bataillé dur pour gagner ma vie à la sueur de mon front. Je ne veux plus les voir parce que quand je les vois, ça me rend triste. Je suis allé à la Mecque; j’ai pardonné mais je ne veux plus les voir", a lâché l'icône mondiale du reggae.