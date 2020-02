Alpha Blondy explique pourquoi il a chassé son épouse coréenne Ran

L'artiste Alpha Blondy qui a célébré son mariage religieux et civil avec la belle Aelyssia Darragi, a donné les raisons de son divorce d'avec la mère de sa fille, Soukeina Koné, la coréenne Ran Young Hong.

Alpha Blondy fait des révélations sur son ex épouse et sa fille Soukeina Koné

Le chanteur reggae, Koné Seydou alias Alpha Blondy est au coeur d'une polémique qui alimente les réseaux sociaux depuis son mariage avec la belle animatrice tunisienne Aelyssia Dagarri. En effet, son ex femme, la coréenne Ran, et sa fille Soukeina Koné ont révélé que l'artiste n'avait jamais été divorcé de son précédent mariage. '’...Il n’y a rien de mal au fait de te remarier, mais sans m’avoir divorcée, moi qui suis légalement encore mariée à toi, tu commets un délit'', a soutenu Ran Young Hong.

De son côté, le célèbre reggaeman a formellement démenti les propos de son ex femme en publiant sur sa page facebook un document de justice qui atteste du divorce entre lui et la coréenne. De plus, Alpha Blondy a fait savoir qu'il ne veut plus jamais revoir son ex femme et sa fille Soukeina qui, selon lui, ont posé des actions qui ont failli lui oter la vie.

Dans une interview accordée à L'intelligent d'Abidjan, Alpha Blondy a déclaré que Ran Young Hong et Soukeina ont tenté de l'empoisonner. De plus, il a affirmé que la coréenne a déchiré la Bible et le Coran. Un acte que l'artiste, très attaché aux croyances réligieuses, ne peut tolérer.

''J'ai été opéré à l'hôpital américain de Paris. On m'a enlevé une boule dans le ventre. J'ai failli mourir. Mais je n'en ai parlé à personne. Je dis que je ne veux plus les voir, Soukeina Koné et sa mère, parce que quand je les vois, ça me rend triste. Et cette décision a été prise bien avant qu'Aelyssia ne soit dans l'entourage'', a déclaré Alpha Blondy.

L'artiste a également désavoué sa fille Soukeina qui lui aurait même porté main. ''Soukeina, je crois avoir payé ses cours en Europe pour ses études d'ingénieur, mais elle ne m'a jamais présenté son diplôme. Je l'ai prise dans ma radio où je lui versais un salaire d'un milion et demi par mois; elle est venue deux fois ou trois fois, mais elle n'est plus revenue. Elle m'a présenté son soi disant copain, annonçant qu'elle voulait se marier. Soukeina m'a donné un coup de poing sur la gueule. Est-ce qu'on peut porter main à son père? Soukeina et sa mère veulent me tuer pour prendre mon heritage...'', a déclaré Jagger.