Alpha Blondy envoûté par sa femme Aelyssa Darragi (?): Sa fille explose

La fille d'Alpha Blondy, Soukeina Koné, a fait des révélations assez troublantes sur le récent mariage de son père avec la belle Aelyssa Darragi. Un mariage qu'elle a qualifié de caduc car selon elle, le Jagger n'a jamais divorcé d'avec sa mère, la coréenne Ran Young Hong-Koné.

Soukeina Koné: "Comment Alpha Blondy s’est-il marié alors qu’il est encore marié légalement à ma mère ?"

Après son mariage réligieux qui a eu lieu le jeudi dernier à la grande mosquée de la Riviera 2, le célèbre artiste reggae Alpha Blondy s'est engagé légalement avec la belle Aelyssa Darragi le samedi dernier à Sofitel Hôtel Ivoire. Un mariage qui a été officié par le ministre de la Défense et maire de la commune d'Abobo, Hamed Bakayoko.

Cependant, cette union entre Le Jagger national et sa belle tunisienne n'est pas approuvée de tous, en tout cas pas par sa fille Soukeina Koné qui ne comprend pas comment est-ce que son père a pu se marier à une autre femme alors qu'il est toujours maintenu par les liens du mariage avec sa mère, la coréenne Ran Young Hong-Koné.

''Dieu m’a épargné d’être à Abidjan le jour du mariage de mon père. J’ai découvert les photos des différentes cérémonies comme tout le monde sur Internet. Mais une petite question me turlupine depuis...Comment s’est-il marié alors qu’il est encore marié légalement à ma mère?'', s'interroge-t-elle dans un long message publié sur les réseaux sociaux.

La jeune femme avoue connaître Aelyssa Darragi avec qui elle a travaillé à la radio Alpha Blondy FM mais pense que son père pourrait être victime d'un envoûtement de la part de la Tunisienne.

''J’ai grandi en Afrique et je sais que tout ce qui a un nom existe. Je me dis que c’est un détail à ne surtout pas oublier. Pendant que nous faisions le mix du dernier album de papa, le gardien Moussa a retrouvé au studio des bouteilles avec des feuilles et de l’argent à l’intérieur. Ma vie a basculé à partir de ce moment là. Plus rien n’était plus pareil'', témoigne-t-elle, avant de dévoiler les faits qui se sont produits depuis cette mystérieuse découverte.

''Mon père a commencé à s’en prendre aux animaux. La première semaine, il a failli tuer un de nos coqs. Quelques jours après, il voulait se débarrasser de tous nos chats. Et ensuite, il s’est mis à couper tous les arbres et à détruire certaines parties de la maison. Ma mère et moi étions les suivantes'', a affirmé Soukeina Koné.

Puis d'ajouter: ''Dans la foulée, il s’est débarrassé de ma maman Ran. Il a demandé à son manager Michel Jovanovitch de lui prendre un billet d’avion pour New York sous prétexte qu’elle devrait aller voir ma grand mère. C’était un piège car on le saura après qu’il a fait annuler son billet retour. Il ne lui a même pas adressé la parole avant qu’elle parte. Il l'a laissée partir après plus de 25 ans de relation sans un mot, sans un sou, sans rien. Ma mère lui a écrit de nombreuses lettres et des e-mails qui sont restés sans réponse. Aucun divorce n’a été demandé. Aucun divorce n’a été prononcé. A part, si quelqu’un a été bien payé bien entendu, ou s’il a eu recours à un mensonge suffisamment bien élaboré pour cacher la vérité''.

La fille d'Alpha Blondy qui affirme ne pas avoir revu son père depuis près de deux ans, a également relevé certains actes posés par la belle tunisienne Aelyssa Darragi. ''Aelyssa Darragi est une intrigante pour ne pas dire une opportuniste...Elle gère ses réseaux sociaux, prétend être son manager alors que le vrai manager s’appelle Michel Jovanovitch. Elle a écarté toute sa famille et tous ses proches. Elle fait le vide autour de lui. Mon père n’est plus que l’ombre de lui même. Il n’a jamais été fidèle, c’est vrai mais ce n’est pas quelqu’un de méchant. Tout le monde pense qu’il est fou, alors il est la victime parfaite pour elle...J’ai peur qu’elle le tue un jour. Je ne me bats pas contre mon père mais pour sauver sa vie. Leur mariage est caduc. Aelyssa Darragi s’est servie de moi pour avoir accès à lui'', a-t-elle fait dénoncé.