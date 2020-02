Claudy Siar apporte son soutien à Fally Ipupa, l'animateur crie sa colère

Malgré les menaces proférées par les "combattants congolais", le rendez-vous entre Fally Ipupa et ses fans de France a eu lieu le vendredi 28 février 2020 à l'AccorHotels Arena de Paris. Les incendies provoqués quelques heures avant le spectacle par des opposants au régime de Félix Tshisekedi n'ont pu empêcher l'ex-protégé de Koffi Olomidé de chanter. Devant les durs moments que vient de connaitre le chanteur de rumba, l'animateur Claudy Siar a décidé de lui apporter son soutien.

Fally Ipupa reçoit le soutien de Claudy Siar

Annoncé en grande pompe, le concert de Fally Ipupa à l'AccorHotels Arena de Paris était menacé par les "combattants congolais", des opposants radicaux au pouvoir du président Félix Tshisekedi. On se souvient que Jacky Ndala, l'une des figures de cette organisation, avait appelé à se dresser contre le spectacle du chanteur congolais né en 1977 à Kinshasa. "Combattantes et combattants dans cette lutte pour la libération de notre chère patrie meurtrie, ne laissez pas Fally Ipupa se produire. On ne fête pas quand ça tue chez nous", avait-il lancé sur son compte Twitter. Plus tard, l'homme est revenu sur son engagement et a demandé à ses compatriotes congolais de soutenir le transfuge de l'orchestre Quartier Latin. "C’était juste la colère. Mes frères, laissez Fally jouer son concert en paix, envoyez des vidéos pour qu’on se réjouisse. Fally, bonne chance, plein de succès à notre culture", confiait-il sur Congo Web TV.

Visiblement, l'appel de Jacky Ndala n'était pas du gout des "combattants congolais". En effet, peu avant le concert de Fally Ipupa, le vendredi 28 février 2020, ceux-ci ont agressé des fans de l'artiste venus assister à la "messe de rumba". Décidés à empêcher le spectacle, ces individus ont mis le feu à une trentaine de véhicules. Ils reprochent à la star congolaise de faire le show alors que des ressortissants de son pays sont martyrisés. Finalement, la communion entre Fally et ses admirateurs a pu se produire à guichet fermé.

Très remonté contre ces agissements des "combattants congolais", Claudy Siar a démontré son soutien à Fally Ipupa. "Vous empêchez des gens, vous les menacez s'ils vont au concert de Fally Ipupa. À quoi vous jouez ? Franchement, où voulez-vous en venir ? Vous pensez que c'est comme ça qu'on va construire l'Afrique de demain ? S'en prendre à des personnes qui n'ont pas de pouvoir, c'est presque de la lâcheté. Pourquoi vous vous en prenez à Fally Ipupa ? Pourquoi ne pas s'en prendre à ceux qui vraiment sont responsables ?", s'est indigné l'animateur de Couleurs Tropicales dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.