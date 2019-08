Côte d'Ivoire : Charles Blé Goudé a échangé avec Claudy Siar

Charles Blé Goudé a annoncé qu'il prendrait des vacances afin de se concentrer sur le prochain congrès du COJEP (Congrès panafricain pour l'égalité et la justice des peuples, opposition), son parti politique. Mais bien avant, l'ex-ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo a reçu l'animateur Claudy Siar à La Haye.

Charles Blé Goudé retrouve Claudy Siar, son "ami de longue date"

Libéré sous condition par la Cour pénale internationale (CPI) depuis le 15 janvier 2019, Charles Blé Goudé est toujours en attente d'un pays d'accueil. L'ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI, principal syndicat estudiantin) est encore à La Haye, alors que son ex-codétenu, Laurent Gbagbo a été accueilli par la Belgique.

Logé dans un hôtel de Bruxelles, Charles Blé Goudé ne se prive pas de recevoir des proches issus de la politique ou du showbiz. C'est ainsi que le mardi 6 août 2019, il a échangé avec Claudy Siar. "Avant de prendre ses vacances pour se concentrer sur le congrès du COJEP, Charles Blé Goudé a reçu le célèbre animateur de Couleurs Tropicales, un ami de longue date. La visite s'est terminée par un déjeuner en présence de l'artiste engagé, Serge Kassy et Youssouf Diaby, directeur de cabinet et porte-parole du leader du COJEP", peut-on lire sur les réseaux sociaux.

L'information est confirmée par le président du COJEP qui s'est exprimé sur sa page Facebook. "J'ai reçu ce jour la visite du célèbre animateur, journaliste Claudy Siar. La visite s'est terminée par un déjeuner en présence de l'artiste Serge Kassy et Youssouf Diaby, mon directeur de cabinet et porte-parole. Bonne fin de journée à tous et à toutes. Cap sur le congrès du COJEP les 17 et 18 août à Abidjan", a écrit Charles Blé Goudé.

Serges Kassy, qui prenait part à la rencontre, a exprimé sa joie de revoir son compagnon de lutte au sein de la "galaxie patriotique. "Ce jour, c'est dans une ambiance familiale, de convivialité et de retrouvailles que nous avons rendu visite au ministre Charles Blé Goudé en compagnie de mon ami et frère Claudy Siar, de mes frangins, Akerahim, Echimane à La Haye. C'est un Charles Blé Goudé, pimpant, avec ses légendaires blagues et en pleine forme qui nous a reçus", a déclaré le chanteur de reggae.

Toutefois, aucune information n'a filtré sur la teneur des échanges entre Charles Blé Goudé et Claudy Siar qui ont duré quatre heures.