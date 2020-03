Elections: Des partisans d’Amadou Gon mettent la pression sur le RHDP

Au RHDP (parti au pouvoir), il n’est pas bon actuellement pour les cadres de ce parti de se déclarer candidats à l’élection présidentielle d’octobre prochain.

Candidature du RHDP à la présidentielle 2020: C'est Ouattara ou Amadou Gon

Annoncé pour fin février 2020, la réunion du Conseil politique du RHDP pour le choix de la date de la convention de désignation du candidat du parti à la présidentielle prochaine, ne s’est pas encore tenue. Après avoir longuement évoqué les velléités de candidature de Marcel Amon Tanoh, actuel Ministre des Affaires étrangères, et d’Albert Mabri Toikeusse, Ministre de l’Enseignement supérieur, la presse parle de plus en plus d’une probable candidature du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

Même si le chef de l’Etat sortant, lui, continue d’entretenir le flou sur sa candidature ou non, pour les partisans du Premier ministre, après deux mandats du président Alassane Ouattara, seul Amadou Gon a les atouts nécessaires pour conduire à bien les affaires de l’Etat. « Amadou Gon Coulibaly n'est pas seulement un Leader né, c'est un manager synergique, transversal et transformationnel. Les résultats de sa gouvernance parlent pour lui et confirment le talent du président Alassane Ouattara à créer d'autres Lui-même », soutient Ali Konaté.

Pour le Président des LRD Nouvelles Énergies/RDA, qu’on l’aime ou pas, l’actuel chef du gouvernement a démontré son efficacité à travailler au delà de son parti, le RHDP, et de sa zone d'origine, le Nord. « A l'Ouest, au Centre, au Sud, à l'Est, on apprécie le Grand Homme pour son humilité, la discrétion qui entoure ses actions de bienfaisance, les actions d'autonomisation des jeunes et des femmes en milieu rural et ses autres actions sociales (…) Notre pays aujourd'hui a besoin de consolider ses acquis économiques. Notre pays est dans son moment économique et l'homme de ce moment, c'est Amadou Gon Coulibaly », a insisté Ali Konaté.