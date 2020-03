Éléphants: Pourquoi Sidy Diallo a choisi le Français Patrice Beaumelle

Patrice Beaumelle est officiellement le nouvel entraineur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire depuis le mercredi 4 mars 2020, a-t-on appris auprès de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Sidy Diallo, le patron du football ivoirien, s'était débarrassé de Kamara Ibrahim le jeudi 20 février 2020 à l'issue d'une rencontre. Qui est le nouveau patron du banc des Éléphants de Côte d'Ivoire ?

Patrice Beaumelle sur les traces d'Hervé Renard

La nouvelle est tombée le jeudi 20 février 2020. Patrice Beaumelle a été coopté par Sidy Diallo pour occuper la place vide laissée par Kamara Ibrahim, limogé le jeudi 20 février 2020. L'instance fédérale avait précisé que "les parties ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à leur collaboration à compter de ce jour".

La Fédération ivoirienne de football a cru bon de remercier l'ex-sélectionneur de la sélection ivoirienne pour le travail abattu à la tête des Éléphants. La FIF n'a pas mis de temps pour dénicher un nouvel entraineur à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Sidy Diallo et les siens ont fait appel au technicien français Patrice Beaumelle.

Le président de la FIF estime que son choix s'est porté sur le l’ex-collaborateur d’Hervé Renard, car "il connait la maison pour avoir été l’adjoint d’Hervé Renard de 2014 à 2015. Si c’est un entraineur qui ne connait pas l’Afrique, il aurait eu du mal à s’adapter. Il connait mieux les cadres. Donc, il sera plus facile pour lui de leur parler...", rapporte le site officiel de la FIF qui cite les propos de Sory Diabaté, le président de la Ligue professionnelle de football.

En recrutant Patrice Beaumelle, Sidy Diallo vise la qualification pour la CAN 2021. "Gagner cette CAN n’est pas notre objectif prioritaire, mais nous devons y être pour mieux préparer la CAN 2021. Si l’objectif n’est pas atteint, le contrat (d’un an) pourrait s’arrêter avant sa fin (du 1er mars 2020 au 28 février 2021). Patrice Beaumelle a pour objectif de construire l’équipe en incorporant des jeunes qui ont du potentiel comme ceux des U23 qui ont terminé vice-champions d’Afrique de leur catégorie en 2019 et donc qualifiés pour les JO 2020", a clarifié Sory Diabaté sur fifciv.com.

Ancien footballeur français, Patrice Beaumelle a connu une carrière peu glorieuse. Il a évolué au sein de l'ES-Grau-du-Roi. En tant qu'entraineur, il a été l'adjoint de plusieurs sélectionneurs, dont Hervé Renard, en Côte d'Ivoire.